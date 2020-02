Cum ii pacaleste Gabriela Firea chiar si pe nonagenari

Ziare.

Frumos. As zice chiar nobil, daca nu mi s-ar parea cam meschin ca, dupa o jumatate de secol de convietuire in familie, sa primesti un urias Oscar in valoare de 1.500 lei - atat cat ofera primaria pentru aceasta categorie a perfomantelor. Pentru numai 25 de ani ofera ceva mai putin, pentru 75 ceva mai mult. Dar e bine si asa: calul de dar nu se cauta la dinti.Bineinteles, ca sa intre in posesia calului de dar, fericitul beneficiar trebuie sa depuna o cerere tip, pe care sa si-o printeze la imprimata calculatorului de acasa si un dosar cu cateva acte. Ca asa e la noi.Gandul la imprimanta si la calculator ma pune numaidecat in pielea nonagenarilor ajunsi sa convietuiasca de 75 de ani neintrerupti. Daca s-au casatorit la numai 20 de ani, ei implinesc acum exact 95 - multi inainte!Pe seniorul ajuns la aceasta venerabila varsta primaria il trimite la calculator si la internet sa scoata formularul, la librarie sa cumpere dosarul (cu sina, bineinteles!), la xerox sa-si copieze actele.Nu e greu cand esti in floarea varstei, poate nici atunci cand te apropii de 50 si faci nunta de argint sau cand ai implinit 70 si tocmai ai serbat-o pe cea de aur. Dar, cand ai ajuns la 95, cand privesti prin dioptrii, te sprijini in baston, iar memoria da sa te paraseasca de tot, parca as zice ca nu e simplu.Ma intreb de ce primaria, care detine toate actele de stare civila si are relatii de colaborare cu cei de la evidenta populatiei, n-a incercat sa-i identifice ea insasi pe campionii menajului de cursa lunga. Ar fi fost mai simplu pentru cei premiati, dar mult mai complicat pentru functionarii institutiei si chiar pentru primarul general, dornic totdeauna sa obtina efecte maxime cu eforturi minime.Logica imi spune ca daca primaria Capitalei ar fi fost de buna credinta, putea sa afle singura cine sunt campionii seniori si sa le inmaneze diplomele la domiciliu, inclusiv banii, eventual chiar folosind postasul distribuitor de pensii.Ma intreb: oare olimpicii intr-ale sportului, cei intr-ale matematicii sau intr-ale altor discipline depun cerere si dosar, ca sa capete diploma si medalia? Veti spune poate ca olimpicii sunt in alta situatie, ca ei au devenit notorii pe podium, iar la primarie este cu totul altceva.O fi altceva, dar primaria are in dotare computere sofisticate, iar cei de la evidenta populatiei la fel. Daca nu reusesc sa extraga din evidente o categorie de persoane sau alta, inseamna ca ori respectiva institutie a achizitionat softuri de doi bani platind milioane, ori a angajat informaticieni care se uita la tastatura ca pisica la calendar si privesc monitorul ca proverbialul patruped la poarta noua.In sfarsit, trec peste cei care au ajuns la 25 sau 50 de ani de casatorie, dar chestiunea cu nonagenarul care trebuie sa intocmeasca dosarul si sa-l depuna undeva ca sa fie rasplatit cu o diploma si cu o suma cam cat pensia medie pe o luna mi se pare o mica farsa, ca sa nu spun chiar o mare bataie de joc.Nonagenarul nu are nici pe departe abilitatea nepotului care butoneaza tableta non stop. El a apucat vremea cand asculta muzica la patefonul invartit cu manivela, a ascultat cele dintai aparate de radio - ce minune! - s-a crucit vazand televizorul alb/negru, dar a inceput sa se incurce cand nepotii incepeau sa butoneze telemobilul si tastatura, iar pe el il incurcau dioptriile si Parkinsonul.Privese incurcat la tastatura ramasa de la nepoti, dupa ce acestia au plecat hat departe, de unde ii trimit bunicului urari de Craciun si de Paste, ca sa nu creada ca l-au uitat. Nici vorba sa-l ajute ei la chestia cu dosarul, cu imprimanta si cu cererea tip.Ma intreb: oare primarul general Firea, obligand varstnicii sa preia cererea de pe internet, sa copieze acte, sa completeze dosarul si sa-l depuna la adresa indicata de primarie, spera sa le inmaneze diplome si bani, sau spera se nu le inmaneze nimic, dar sa se laude cu initiativele de exceptie ale domniei sale?Nu pun problema neaparat pentru cei care au implinit 25 sau chiar 50 ani de casnicie neintrerupta, dar ma indoiesc ca a reusit primaria, din 2018 si pana acum, sa imparta prea multe diplome si prea multi bani nonagenarilor care au implinit 75 ani de la casatorie si vreo 95 de viata sau chiar mai mult.Nu stiu cati or fi, dar imi dau seama ca viata e trecatoare. Poate unii din ei nici n-au aflat ca pot primi o diploma de onoare si niste bani - totdeauna bineveniti. Si poate este chiar mai bine ca n-au aflat. Cireasa de pe tort abia acum urmeaza: ca sa primesti, trebuie sa fii iute de mana si sa depui dosarul intr-un termen scurt, stabilit de regulament: 90 zile de la data aniversarii. Altfel, toate drepturile se prescriu.Regulamentul prevede trei conditii,: sa fi locuit in Bucuresti in ultimii ani, aniversarea nuntii sa nu fi fost anterioara datei de 22.06.2018 si, cel mai greu, dosarul sa fie depus - cum spuneam - nu mai tarziu de 90 zile de la aniversare.Cine a pierdut termenul ia praful de pe toba, pierde banii, diploma, tot.De ce a trebuit stabilit un termen de prescriere pentru niste persoane varstnice, adesea incapabile sa-si urmareasca termenele si propriile interese, asta este greu de inteles si nu gasesc alta explicatie, decat reaua intentie a primariei si a primarului general: sa trambiteze ca a dat, dar sa nu dea.Daca n-ar fi cinic, mi s-ar parea sadic, cel putin in cazul nonagenarilor, al celor care asa cum spuneam sunt dependenti de dioptrii, de baston, si sunt deficitari la capitolul memorie. Ei abia prind momentul sa-si administreze doctoriile; de unde atata vigoare ca sa prinda momentul stablit de primarie pentru cererea tip si pentru dosarul cu sina?