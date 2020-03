Cum s-a gandit Firea sa faca sedinta de Consiliu: Se intra in sala cate 8, ca la nunta

Ziare.

Insa exista masuri speciale de prevenire a imbolnavirilor, asa ca in sala de sedinta de la Gloria (fostul cinema din Sectorul 3) consilierii vor intra cate 8, ca la nunta.Conform programului prezentat intr-un mesaj transmis catre consilierii generali, "accesul in sala si votul asupra proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi se va face in grupuri de maximum 8 consilieri generali, urmand ca fiecare consilier general sa acorde votul in scris pentru avizul comisiei de specialitate, precum si pe fiecare proiect de hotarare in parte"."Am discutat si cu domnul secretar de stat Raed Arafat, iar modalitatea va fi urmatoarea: intr-o sala de 450 de persoane vor intra pe rand grupuri de cate opt consilieri generali, la distanta de doi metri, care nu vor interactiona si vor vota in scris - da, nu sau abtinere - dupa care vor iesi din sala respectiva. Vom avea de fata si reprezentanti ai Administratiei Spitalelor, le vom pune la dispozitie masti, manusi, dezinfectanti. Prioritatea se indreapta catre spitale", a explicat Firea pentru Digi24.Toata aceasta complicata procedura este obligatorie pentru ca regulamentul nu permite o sedinta online. In sedinta de luni va fi schimbat insa si acest regulament, pentru ca urmatoarele reuniuni sa poata avea loc de la distanta.Sedinta a fost convocata in conditiile in care Gabriela Firea s-a aratat nemultumita de faptul ca bucurestenii au iesit sambata in oras: Oprim activitati economice, dar stam unii langa altii in parc, la o tabla, la un sah?. Sedinta se va transmite live atat pe site-ul PMB, cat si pe pagina de Facebook a primarului si cea a Primariei Capitalei, se mai arata in comunicatul in care se anunta si ordinea de zi, pe care se afla si un proiect controversat privind acordarea unei mese calde, zilnic, bucurestenilor din grupurile vulnerabile , desi exista anumite restrictii impuse de Guvern din cauza pandemiei.