Cum se piaptana institutia doamnei Firea, cand tara arde

Ca urmare, potrivit unei alte dispozitii a primarului general, cea cu nr. 589/17.03.2020 s-a modificat Dispozitia Primarului General nr. 569/2020 si va avea urmatorul cuprins:Asta era la mintea cocosului. Chiar daca nu se obosea primaria sa-mi atraga atentia direct si cu scrisoare recomandata, oricum evitam sa ma duc pana acolo, ca sa duc virusii mei la primarie, sau sa iau virusii primariei, ca sa-i aduc acasa.Dar sa ma tai si n-am sa inteleg de ce m-a ales primaria tocmai pe mine sa-mi comunice aceasta veste minunata si, mai ales, cu ce ganduri ma informeaza ca pot ridica respectiva Dispozitie (probabil cea cu nr. 569), de la sediul primariei, bd. Regina Elisabeta, nr. 45, dar numai dupa incetarea starii de urgenta si numai daca voi prezentaCata pedanterie, ca nu cumva sa ma prezint fara pasaport si sa ridic vreo Dispozitie care nu-i a mea, dar care nici pe adevaratul destinatar nu-l intereseaza, ajungand intre timp expirata!Mai, oameni buni, voi n-aveti ce face si ardeti gazul de pomana acolo, la Primarie? Chiar credeti ca, dupa incetarea starii de urgenta, nu voi avea liniste pana nu voi vedea cu ochii mei Dispozitia Primarului General, care a fost valabila numai pe o anumita durata si care dupa aceea nu va mai face nici cat o conserva expirata?Tembelismul nu-l observ numai in continutul scrisorii, ci si in insusi faptul ca a fost difuzata prin factorii postali, care in aceasta perioada ar trebui protejati mai mult decat oricand, nu trimisi fara rost, din casa in casa.Nu stiu de ce Primaria n-a ales sa-mi transmita instiintarea pe cale virtuala. Daca avea adresa postala atat de precis, fara indoiala dispunea si de adresa e-mail. Dar a preferat o scrisoare recomandata, inregistrata la primarie cu numar de registratura, inregistrata si la posta cu alt numar, stampilata pentru perceptia taxelor postale, stampilata inca o data cu stampila rotunda a oficiului unde s-a depus si restampilata la celalalt oficiu, unde a ajuns.De fiecare data, la fiecare stampila, la fiecare inregistrare, la inchiderea plicului, la redactarea adresei (cu pixul), documentul a fost manipulat cu alte maini care fara indoiala pot raspandi alti virusi, pot infecta alti oameni si totul numai cu scopul nobil de a-mi face cunoscut mie ca biroul de relatii cu publicul s-a inchis, pentru ca nu cumva, functionand, sa raspandeasca virusul.Nu stiu cate asemenea scrisori a trimis PMB dar, daca as sti, as inmulti cifra cu 5 lei, cat cred eu ca ar acosta redactarea si expedierea respectivului document si fara indoiala as descoperi o suma impresionanta, bani pe care primaria ii aurnca pe apa sambetei, dupa ce tomai aflu din presa despre salariile astronomice ale clientilor din companiile primariei si despre tot felul de cheltuieli, aparute din initiativele primarului general.Intre timp, la mine acasa, apa calda nu curge. Este oprita de la inceputul saptamanii. Nu curge in intreg cartierul, este oprita in multe cartiere, s-a anuntat avarie pe siteul CMTEB. Lista puctelor termice afectate de avarii numara patru pagini, fiecare punct termic numara zeci de blocuri, fiecare bloc numara zeci de apartamente.De la inceputul saptamanii, ma spal pe maini cu apa rece, nu fac dus deloc, iar instituia condusa de doamna Firea, in loc sa le comunice bucurestenilor afectati cand vor avea apa calda asa cum aveau inainte de a fi venit domnia sa la carma primariei, ii informeaza ca a inchis biroul de relatii cu publicul - ceea ce se putea transmite printr-un comunicat de presa, fara cheltuieli.In acest sezon cand ni se recomanda sa ne spalam cat mai des, pe bucuresteni ii intereseaza mai putin cand se inchide si cand se deschide biroul primariei pentru public, dar mai mult cand se va da drumul la apa calda astfel incat sa nu se mai opreasca niciodata.