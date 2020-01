Cum vrea Firea sa incaseze peste 3 miliarde de lei in plus, in 2020: Experienta si duritatea vietii ne-au invatat

Ziare.

Administratia Firea a pus in dezbatere publica proiectul de buget al Capitalei pentru anului 2020 inca de la finele saptamanii trecute. Ulterior, candidatul independent cu sprijinul USR la fotoliul de primar general, Nicusor Dan, a transmis ca PMB nu are cum sa incaseze cele peste 7 miliarde de lei pe care le preconizeaza pentru 2020.Ulterior, candidatul PLUS la functia de primar general, Vlad Voiculescu, a prezentat o ampla analiza, in care a explicat de ce considera ca PMB sub coordonarea Gabrielei Firea nu are nicio sansa sa atinga tinta de incasari. In cele din urma, miercuri, Gabriela Firea a organizat o conferinta de presa in care sa le explice bucurestenilor proiectul de buget. In cadrul evenimentului, directorul economic Emanuela Jugureanu a prezentat datele privind veniturile PMB care se regasesc si in proiectul de buget (dar calculate in euro)."Pe langa cotele care ne-au fost repartizate, pentru a continua toate proiectele pe care PMB si le-a propus si a sustine STB, Termoenergetica si toate celelalte servicii publice, toate directiile si subordonatele au depus un efort pentru a identifica si noi surse de venit. Printre acestea:- vinieta Oxigen, care a fost previzionata la 206 milioane de euro (incasari la buget) in acest an;- venituri din proprietate: 56 milioane (de euro - n.red.)- din asistenta sociala s-a estimat 160 de milioane (de euro - n.red.)- din recuperare creante si executari silite (...)- din valorificarea de bunuri, 117 milioane de euro- din fonduri UE si alte programe finantate avem 174 de milioane previzionat", a precizat Emanuela Jugureanu.Cand i s-a cerut din nou sa arate sursele de venit, Emanuela Jugureanu nu le-a mai prezentat intr-o maniera coerenta, multumindu-se sa enumere cateva dintre ele si sa spuna ca din vinieta oxigen se vor incasa "200 de milioane de euro".In plus, directorul economic a recunoscut ca, intr-adevar, e vorba despre niste estimari, dar acestea sunt intocmite in baza experientei, asa ca spera ca banii sa se incaseze.Pe aceeasi experienta se bazeaza si Gabriela Firea cand considera ca PMB va incasa, in acest an, o suma cu peste jumatate mai mare decat in anii trecuti."Experienta si duritatea vietii ne invata si suntem mult mai pregatiti si determinati. Sa speram ca vom avea si voturi in CGMB (pentru a putea pune in aplicare masurile care sa aduca incasarile record la buget - n.red.)", a spus Gabriela Firea.Ramane sa vedem daca PMB va ajunge la aceste incasari record sau daca administratia Capitalei nu va gasi diverse scuze pentru a justifica colectarea unei sume mult mai mici, la bugetul local.