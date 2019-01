Curtea de Apel Bucuresti ii arata Gabrielei Firea de ce cele 22 de companii muncipale sunt nelegale

Ziare.

Curtea de Apel Bucuresti sustine, in motivarea de marti, ca hotararile CGMB de infiintare a celor 22 de companii municipale sunt nelegale, deoarece trebuiau aprobate cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie si nu cu majoritate simpla.Completul care a luat aceasta decizie a fost format din judecatoarele Amelia Raluca Onisor, Alina Ghica si Nicoleta Nolden.Instanta sustine ca societatile infiintate prin hotararile CGMB au obiecte de activitate variate: producerea, furnizarea energiei electrice si termice; servicii energetice si de mentenanta; realizarea activitatilor necesare asigurarii serviciului de iluminat public; administrarea si dezvoltarea infrastructurii unitatilor sanitare ale municipalitatii; protectia civila si activitatile de voluntariat; servicii in tehnologia informatiilor; construirea, dezvoltarea si administrarea de baze sportive si terenuri de sport; punerea in valoare si exploatarea obiectivelor turistice; administrarea parcurilor, gradinilor publice si strandurilor; serviciul de administrare a retelei de agrement; administrarea spatiilor publicitare; intretinerea materialului lemnos situat pe spatiile verzi; asigurarea protectiei si sigurantei obiectivelor de interes public si privat; consolidarea cladirilor cu risc seismic; servicii de coordonare/consultanta pentru proiectele de infrastructura mare; gestionarea unitara a fondului imobiliar; administrarea drumurilor si parcarilor publice; organizarea activitatii de transport local de persoane.Magistratii arata ca aceste societati municipale s-au constituit din asocierea dintre CGMB si SC Service Ciclop SA, insa aceasta societate este detinuta de Primaria Capitalei si are doar 0,1% din actiunile companiilor municipale.In consecinta, Municipiul Bucuresti detine controlul exclusiv asupra companiilor municipale, avand toate drepturile de vot, posibilitatea de a numi si de a revoca membrii organelor de administrare si de control, exercitand influenta exclusiva asupra intreprinderilor publice care urmau a fi constituite.Aportul in numerar adus de Service Ciclop SA in fiecare companie municipala, care urma a fi infiintata, are o valoare modica, de 120 lei, fata de 119.800 lei - aportul Municipiului Bucuresti."Nu se poate sustine in mod valabil nici eventuala contributie a Service Ciclop SA la buna functionare a activitatilor economice pe care societatile pe actiuni infiintate le-ar fi desfasurat, intrucat acestea nu au legatura cu obiectul de activitate al Ciclop SA - prestarea de servicii de intretinere si reparatii ale autovehiculelor. De asemenea, nu rezulta din alte imprejurari faptul ca acest asociat minoritar ar detine cunostinte in domenii atat de variate precum tehnologia informatiilor, furnizarea energiei electrice si termice, servicii energetice, administrarea si dezvoltarea infrastructurii unitatilor sanitare ale municipalitatii, protectia civila etc. Astfel, Curtea constata faptul ca, in fapt, nu a existat o intentie de asociere a Municipiului Bucuresti cu Service Ciclop SA, in sensul de punere in comun a unor resurse in vederea desfasurarii unor activitati economice pentru gestionarea unor servicii publice", spune instanta.CAB arata ca hotararile CGMB de infiintare a companiilor municipale trebuiau luate cu votul a doua treimi dintre consilieri si nu cu majoritate simpla."Curtea arata ca hotararile CGMB in discutie nu sunt hotarari care intra in sfera de aplicare a art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001, ci a art. 45 alin. (3) din acelasi act normativ. Or, din situatia de fapt rezulta ca hotararile a caror nulitate s-a solicitat au fost adoptate cu o majoritate simpla, cu 27, 28, respectiv 29 voturi pozitive, din 45 sau, dupa caz, 46 de consilieri prezenti, respectiv cu 30 voturi pozitive, din 38 de consilieri prezenti. In momentul adoptarii fiecarei hotarari, in cadrul CGMB existau 50 de consilieri locali in functie. Prin urmare, Curtea conchide ca nu s-a respectat o conditie esentiala de valabilitate a hotararilor - adoptarea acestora cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie, astfel ca aceste acte administrative sunt nelegale", se precizeaza in motivarea CAB.Instanta nu a mai pus in discutie oportunitatea infiintarii companiilor municipale, de vreme ce s-a stabilit caracterul nelegal al hotararilor CGMB.Pe 22 noiembrie 2018, presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, consilier municipal si semnatar al actiunii in instanta, declara ca aceste companii sunt "un esec managerial si financiar de proportii"."Instanta a decis ca toate companiile au fost infiintate de Gabriela Firea cu incalcarea legii, asa cum am spus si noi inca de anul trecut. Este o veste foarte proasta pentru gastile din Voluntari care isi vad naruit visul de a pune mana pe Bucuresti bucata cu bucata. Este in schimb o veste foarte buna pentru bucuresteni pentru ca aceste companii nu vor mai inghiti sute de milioane de euro asa cum au facut-o pana acum. Aceste companii sunt un esec managerial si financiar de proportii pentru care Gabriela Firea trebuie sa raspunda", sustinea atunci Wring.Ea mai spunea ca Firea "a girat si a fortat impotriva legii" infiintarea acestor companii."Actualul primar este cel care a dat peste jumatate de miliard de euro catre aceste structuri infiintate peste noapte. Si actualul primar trebuie sa plateasca. Gabriela Firea este singurul vinovat pentru cel mai mare dezastru edilitar si financiar din Bucuresti din ultimii 30 de ani. Am avertizat de fiecare data ca legea este incalcata si i-am cerut Gabrielei Firea sa nu se aventureze intr-un astfel de experiment. Din pacate, nu a ascultat si a impins orasul si banul public intr-o groapa de unde vom iesi foarte greu", mai afirma Roxana Wring.