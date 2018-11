De ce nu circula inca in Bucuresti autobuzele cumparate de Firea

Autobuzele vor avea prize USB de incarcare

Gabriela Firea a explicat joi, in timpul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca este vorba despre o chestiune birocratica, dar nu a precizat si cand vor fi puse in circulatie."As incepe cu cea mai buna veste pe care o putem da, si anume ca ceea ce parea Fata Morgana, si anume sosirea autobuzelor noi euro 6, cele 400, devine o realitate. Avem deja 40 de autobuze care au sosit in Bucuresti. Pana la sfarsitul anului, vom mai avea inca 60. In fiecare sedinta usor, usor intram si in procedura legala de a respecta intreaga documentatie juridica.Aceste autobuze de la directia transporturi sunt transferate catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti Ilfov, care are serviciu delegat pentru transport in regiunea Bucuresti-Ilfov, astfel incat noile autobuze sa poata sa fie folosite de catre bucuresteni", a spus Firea.Edilul a sustinut ca acesta este un proiect important pentru Primaria Capitalei, "pentru ca in asa fel vom putea sa amelioram si noi traficul foarte greoi din Capitala".Firea a precizat ca autobuzele vor avea, pe langa GPS si Internet, si prize USB pentru incarcarea dispozitivelor mobile."Urmatoarele 300 de autobuze vor intra in Bucuresti cate 40 in fiecare luna anul viitor, in sapte-opt luni anul viitor le vom avea pe toate in tara. Vor fi dotate la standarde de confort si civilizatie. Vor avea toate GPS. Avand acest GPS fiecare calator va sti unde se afla fiecare autobuz, care este timpul de asteptare in statie, cand va veni autobuzul.Sunt dotate cu aer conditionat, exista confort si pentru persoanele cu dizabilitati. O noutate pe care vreau sa v-o aduc la cunostinta, toate aceste autobuze vor fi dotate cu priza USB sa poata fi incarcate telefoanele. Toate vor fi dotate si cu Internet", a adaugat edilul.Amintim ca valoarea contractului pentru aceste autobuze este 100 milioane de euro plus TVA. Autobuzele sunt de trei tipuri in functie de traseele pe care vor circula: 320 de autobuze de 12 m, 50 autobuze de 10,7m si 30 de autobuze de 18m.Iata cum arata autobuzele