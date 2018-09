Doua trupe romanesti au decis sa se retraga de la un concert sponsorizat de Primaria Capitalei

Ziare.

Cei de la Trooper spun ca au fost contactati pentru a canta la Centenar Fest, ce va avea loc in Bucuresti intre 29 si 30 septembrie, si li s-a spus ca nicio primarie nu este implicata in acest eveniment.Ulterior, afirma membrii trupei, a aparut afisul evenimentului cu sigla ArCUB si Primaria Capitalei. Asadar, Trooper a decis sa se retraga."Deci: am fost contactati de oameni minunati care vor sa faca un concert frumos! Am discutat si ne-a fost spus ca nicio primarie nu este implicata in acest eveniment. ASTAZI a aparut afisul cu sigla arcub si primaria Bucuresti. Am hotarat sa NE RETRAGEM din acest eveniment. Trooper nu canta la niciun concert din Bucuresti pe afisul caruia apar arcub si primaria. Le cerem scuze celor care voiau sa ne vada, insa vom avea si alte ocazii", au scris cei de la Trooper pe Facebook.Ulterior, si trupa Suie Paparude a anuntat pe Facebook ca au decis sa nu participe la Centenar Fest."Buna seara. Am luat hotararea sa nu mai participam la Centenar Fest. Multumim", este mesajul lor.Decizia lor vine dupa ce, zilele trecute, solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a ajuns tinta unui val de critici dupa ce a participat la un eveniment organizat de Primaria sectorului 5 I.O.