Dupa ce a anuntat taxa auto, Firea vine cu precizari: Nu se aplica noaptea, in weekend si de sarbatori

600.000 de masini sunt intens poluatoare

Astfel, ca noutate, aflam ca taxarea nu se va face permanent, ci de luni pana vineri, in intervalul orar 07:00-22:00, cu exceptia sarbatorilor legale.Amintim ca exista doua feluri de vinieta si o interdictie totala, in planul anuntat azi de edilul Bucurestiului, care ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie anul viitor, daca trece de votul Consiliului General.pentrucare tranziteaza Capitala, se va achizitiona vinieta electronica(Bucuresti), care va costa. Exceptie fac doar masinile din judetul Ilfov.pentru, accesul in zona centrala este permis numai in urma achizitionarii unei viniete electronice de tip(Centru), in valoare deToate autoturismele cu grad mare de poluare: Non Euro, Euro 1, Euro 2, inclusiv cele inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, vor fi interzise in zona centrala a Capitalei., denumita Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), se afla in perimetrul delimitat de: P-ta Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - sos. Stefan cel Mare - str. Polona - str. Mihai Eminescu - str. Traian - bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Sincai - str. Lanariei - Calea Serban Voda - bd. Marasesti - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. B.P. Hasdeu - str. Vasile Parvan - str. Berzei - str. Buzesti - P-ta Victoriei, inclusiv limitele acestuia.Masinile din Bucuresti si Ilfov cu norma de poluare Euro 4, 5 si 6, hibride sau electrice au acces fara plata unei viniete pe toate drumurile din Bucuresti.Totodata, sunt exceptate de la plata vinietelor cateva categorii de autovehicule care apartin serviciilor publice comunitare, pentru situatii de urgenta, ambulanta, SMURD, pompieri, autoturismele special adaptate persoanelor cu dizabilitati, plus altele prevazute de legislatia de specialitate.Amintim ca proiectul propune amenzi cuprinse intre 1.500 si 2.000 de lei pentru cei vizati, dar care nu achizioneaza vinieta si pentru ca ei sa fie identificati va fi implementat un sistem de monitorizare video."Pentru monitorizarea circulatiei pe drumurile din Bucuresti va fi utilizat sistemul ANPR (Automatic Number Plate Recognition) - un sistem inteligent, special creat pentru identificarea vehiculelor prin recunoasterea numerelor de inmatriculare. Este nevoie de instalarea a 194 de camere video, imaginile urmand a fi transmise politiei locale, iar amenzile se vor trimite acasa, pe modelul utilizat in restul tarii", a declarat Mihai Teodorescu, director al Directiei Transporturi din cadrul Primariei Capitalei.Dintr-un total de aproximativ 1,6 milioane de autoturisme inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, in jur de 600.000 (peste 35%) sunt intens poluatoare (noneuro, Euro 1, Euro 2, Euro 3)."Cifrele se refera doar la autovehiculele inmatriculate in Bucuresti, insa in Capitala Romaniei, zilnic, circula sute de mii de autovehicule inmatriculate in alte judete sau in alte tari, cum ar fi Bulgaria, ceea ce inseamna ca realitatea este mult mai grava - dupa ultimele informatii de la Brigada Rutiera, in jur de 400-500 de mii de masini din alte judete", se mai arata in comunicatul Primariei.