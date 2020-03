ELCEN o contrazice pe Firea: Consumul de pacura nu a dus la poluarea excesiva din Capitala

Ziare.

"In primul rand, CET-urile din Bucuresti, este posibil, Grozavesti si Progresul din Bucuresti sa fi ars mai multa pacura decat aveau capacitatea. Am primit informatii ca CET-urile Progresul si Grozavesti sa fi ars mai multa pacura", a declarat Gabriela Firea intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri.Potrivit unui document aflat in lucru la ELCEN, obtinut de Mediafax, Societatea Comerciala Electrocentrale Bucuresti precizeaza ca arderile de pacura a celor doua CET-uri nu aveau cum sa duca la poluarea din ultimele zile."Consumul de pacura la nivelul societatii in intervalul precizat a condus la o crestere nesemnificativa a emisiilor de poluanti, de cca 5,4% la nivel ELCEN, cu incadrarea in valorile limita de emisie admise.Aceasta functionare in regim mixt gaz-pacura nu avea cum sa afecteze siguranta si sanatatea populatiei sau sa contribuie la depasiri cu 800% peste limitele maxim admise la poluarea cu particule", potrivit documentului aflat in lucru la ELCEN.In ultimele zile, nivelul de poluare din Capitala a fost depasit cu peste 800% limitele admise.