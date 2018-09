Exclusiv Acuzat ca face jocurile lui Carmen Dan, "cetateanul" care a filmat-o pe Cliseru la terasa povesteste cum s-a intamplat totul

Cine minte in toata povestea asta?

Povestiti-ne cum ati ajuns sa stati de vorba cu prefectul Capitalei.

Ati spus la inceputul dialogului nostru ca toate cele trei doamne mint. La ce va refereati?

De ce credeti ca v-a amestecat Gabriela Firea in aceasta poveste? A fost o simpla speculatie, a profitat de ocazie ca sa o acuze pe Carmen Dan?

Pe domnul cu care statea prefectul la masa il cunosteati?

Ati vazut ce s-a scris apoi despre el?

Inca nu s-a confirmat oficial daca este cu adevarat cel despre care s-a scris, dar o sa urmarim subiectul. Revenind la declaratiile Gabrielei Firea, cum comentati insinuarile ei la adresa dvs?

Si poate ca daca nu filmati dvs, ar fi filmat altii imagini de la intalnire si ar fi existat un alt scenariu?

Speranta Cliseru a declarat ca depune plangere pentru hartuire. Dvs de ce ati fost astazi la Parchet?

Si ce vi s-a spus?

Situatia s-a inflamat dupa ce Vlad Dragomirescu a publicat pe Facebook imaginile suprinse in spatiul public saptamana trecuta. Prefectul Capitalei a sustinut ca ii va face plangere penala pentru hartuire, iar Gabriela Firea l-a acuzat ca ar fi facut parte dintr-un adevarat complot.", a sustinut Gabriela Firea Adevarul este ca acel video a ridicat mai multe semne de intrebare: De unde stia cel care a filmat a cui era masina parcata incorect pe trecerea de pietoni? Cum a gasit-o el pe Speranta Cliseru, aflata in zona, i-a dat cineva un pont, l-a trimis cineva pe urmele prefectului Capitalei? De ce l-a filmat si pe barbatul care se mai afla la masa? Stia sau nu ca e colonel in DGPI?Invitat desa povesteasca totul, "cetateanul" care a filmat a acceptat sa ne raspunda la intrebari luni la pranz, dupa o prima vizita facuta la Parchet. "Cineva incearca sa isi stearga urmele dupa 10 august", acuza Vlad Dragomirescu.Eu va spun din start: Firea minte, Cliseru minte, dar cel mai clar minte Carmen Dan, in mod cert.Eu am plecat in jurul orei 11 cu baiatul meu cel mare inspre parcul in care mergem de obicei. Am observat acea masina pe trecerea de pietoni (de obicei sesizez astfel de masini, le ridic stergatoarele, sunt asa, mai luptator) . Am privit masina indelung. In masina se afla soferul, cu geamurile inchise si motorul pornit ca sa poata merge si aerul conditionat. Din start am observat urmatorul aspect: ca avea girofaruri, unul mic prins cu ventuza de parbriz, pe interior. Mi-am dat seama ca este o masina "de la stat", ca sa zic asa. Touareg albastru, mare. Am vazut de atatea ori nereguli din astea, si in parcarile sectiilor de politie, si pe langa Palatul Parlamentului, e o imagine destul de clara in capul meu ca aia e o masina a Statului. Plus ca i se vedeau girofarurile respective, care se vad si pe filmare daca privim cu atentie.M-am uitat lung la sofer, n-a facut niciun gest. M-am dus in parc, am batut mingea pret de o ora, dupa care m-am dus spre casa. In jurul orei 12 si ceva, trecand prin coltul terasei El Pato, am vazut-o pe doamna Speranta Cliseru la masa cu acel domn. M-a trasnit imaginea si in acel moment a inceput "premeditarea" a ceea ce a urmat (recunosc).M-am oprit la trecerea de pietoni, m-am facut ca vorbesc la telefon, si am mai trecut o data prin fata doamnei Cliseru pentru ca am vrut sa fiu sigur, sigur ca e ea. Am vazut masina parcata tot acolo. M-am dus acasa, am luat camera GoPro (n-am filmat cu telefonul mobil!) si m-am intors. Spre bucuria mea, Speranta era inca acolo, daca pot sa zic asa.M-am dus la masina direct.. Scopul era foarte simplu: sa se intample ce s-a intamplat in CEx, sa se rupa PSD, sa se certe. Evident ca eu nu puteam sa anticipez toate lucrurile astea, eu puteam doar sa sper, ceea ce am si facut.M-am dus la masina (cred ca a doamnei Cliseru, pentru ca putea sa fie la fel de bine a domnului cu care era la masa, din ce am citit dupa aceea in presa) . L-am intrebat pe sofer daca stie a cui e masina, a zis ca nu. L-am intrebat daca e de la prefectura, a zis ca nu. Am decis sa o astept pe doamna Cliseru si am petrecut cateva minute langa acel sofer, asezat pe un stalpisor din acela de beton pus ca sa nu te bagi cu masina pe trotuar. La un moment dat l-am vazut ca se ridica. Se apropia o doamna cu umbrela de soare si am inceput sa filmez, crezand ca e doamna Cliseru. Am vrut sa o prind la masina si sa ii pun intrebarile. Nu era dansa. In schimb, dl sofer a plecat agale inspre terasa. M-am luat dupa el si l-am si filmat.. L-am vazut ca se duce la masa, ca a incercat sa faca niste semne discrete. Aparent nu l-au luat foarte in serios pentru ca nu s-a clintit niciunul, desi, de la distanta la care eram eu, am vazut ca a avut o mica discutie cu ei.Mi-am zis: "Sa vezi Vlade ca scapi ocazia asta, ca o scot prin spate, o baga intr-un taxi, mai stiu eu...". Asa ca am zis: "Ma duc acum si asta e". Si m-am dus. De acolo incepand ati vazut ce s-a intamplat.Carmen Dan minte prin faptul ca nu recunoaste ce s-a intamplat in seara zilei de 10 august, asa cum spunea si doamna Cliseru. Scopul interventiei mele la terasa a fost sa aud de la doamna Cliseru (si sa auda o tara intreaga!) ca doamna Carmen Dan minte, deci Dragnea minte, deci MAI minte, deci cineva incearca sa isi stearga urmele dupa 10 august.Eu nu contest ca m-am nimerit bine. Eu caut astfel de momente, pe contul meu de Facebook sunt si alte "antecedente" - la Gaudeamus, cu Dan Voiculescu, cu Adrian Nastase. Am mai prins demnitari cu camera GoPro. In viata mea, intalnirea asta a venit ca un eveniment pozitiv, ca sa spun asa. Iar doamna Cliseru a petrecut ceva timp la acea masa.Nici vorba!Am citit apoi un articol publicat de o sursa, mai dubioasa in principiu. Nu stiu ce sa zic.Doamna FireaDar, eu cred ca Gabriela Firea crede sincer treaba asta. Eu nu ma prea pricep la descifrat mimica, dar am vazut filmarea cu ea. A inramat toata treaba spunand ca declara cu "toata responsabilitatea" sau cum a formulat, deci ea a plusat, a incercat sa fie cat de sincera a putut cand a vorbit. Din ce mi s-a parut mie, e convinsa ca asa a stat toata treaba. Pot sa inteleg asta. Cred ca si doamna Cliseru poate sa banuiasca asa ceva, eu sunt constient de treaba asta, pentru caetc.Nu eu sunt amatorul, ei sunt amatorii. Poate ei i s-a parut ca a coborat James Bond pe Pamant si i-a prins in flagrantul flagranturilor. Eu nu contest ca, de exemplu, poate MAI chiar a incercat sa ii intinda o capcana doamnei Cliseru, habar nu am. Digi24 citeaza niste surse care zic ca de la serviciul din MAI s-ar fi orchestrat toata treaba (in care ma includ si pe mine cu filmarea asta).M-am uitat mult pe filmare dupa aceea la acel domn, care este personajul meu preferat si care in timp ce eu "agresam" prefectul Capitalei s-a ridicat si a vorbit la telefon. El a fost sunat chiar in clipa in care eu am indreptat camera de filmat spre el. Daca vrem sa speculam, putem presupune ca exista posibilitatea ca daca intalnirea era neortodoxa, intre MAI si prefect, sa fi existat o terta persoana, intr-o masina, care urmarea toata scena.Exact! Sa va mai spun ceva: prima reactie a doamnei Cliseru a fost de a-si tine telefonul. Sa nu i-l fur? Sau cine stie, poate telefonul mergea si inregistra discutiile? Habar nu am.Cert este ca acel domn a jucat-o foarte prost, prost rau de tot. V-am spus, eu am facut regie-film. Doamna Cliseru s-a tinut bine in principiu si a fost chiar consensuala discutia la final, dupa cum se vede si pe filmare.Si dupa aia a sunat telefonul si discret (crede el) s-a ridicat si a plecat.De notat ar mai fi, daca e sa ma intrebati pe mine, si faptul ca de fiecare data cand am trecut pe langa ea, doamna Cliseru zambea cuceritor cand vorbea cu domnul acela. De trei ori am trecut pe langa ea inainte sa filmez si de fiecare data zambea.Ca sa aflu daca a depus plangere penala.Nu am aflat. Eu sunt incepator in chestiile de genul asta, a fost prima oara cand am intrat intr-un Parchet. Mi s-a spus ca nu pot sa aflu astfel, dar sa stau linistit.Chestiunea e ca eu nu am buletin de Bucuresti, iar daca mi se trimite citatia la domiciliu, ea sta singura la Posta si nu o vede nimeni cateva zile. Dar mi-a zis domnul procuror de serviciu sa nu imi fac nicio grija, ca daca Statul vrea sa intre in contact cu mine, sigur o face.