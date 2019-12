Firea a facut un clip de final de an la Primarie. RADET a trebuit sa vina cu precizari dupa ce in film a aparut un calorifer electric (Video)

Ziare.

Filmarea incepe cu Firea, stand la biroul sau si anuntandu-i pe internauti ca le va prezenta o parte din angajatii Primariei. "E adevarat, primarul este important, dar si echipa este foarte importanta", spune edilul, incepand sa se deplaseze pe holurile institutiei.In momentul in care Firea a intrat in biroul consilierului pe proiecte de infrastructura, sustinand ca ii face acestuia o surpirza, el a inceput sa-i prezinte colegii sai, ca si cum atunci ar fi fost prima oara cand acestia se intalnesc cu edilul. Firea chiar a precizat ca ea ii cunoaste, dar se bucura ca a facut introducerile pentru cei care ii urmaresc live pe Facebook.Apoi ei au purtat un dialog despre proiectele de investitii de care Capitala are nevoie, Firea aducand precizari despre "dezinformari" care apar in spatiul public atunci cand ea e acuzata ca nu a facut nimic in cei 3 ani si jumatate de mandat.Ea a insistat pe cat de costisitoare sunt proiectele si, astfel, cat de necesare sunt alocarile bugetare de la Guvern, plangandu-se ca impozitele cetatenilor nu vin la Primaria Generala, ci se duc la cele de sector.La cateva ore dupa ce edilul a incheiat transmisiunea, insa, a fost nevoie de precizari din partea RADET. Si asta dupa ce internatul s-a umplut de glume referitoare la faptul ca in biroul Gabrielei Firea se putea observa un calorifer electric.Bucurestenii au facut numeroase comentarii prin care se declarau razbunati ca avariile sistemului de termoficare au ajuns sa afecteze chiar si Primaria.Reprezentantii RADET au precizat insa, pentru Mediafax, ca Primaria Capitalei nu este racordata la reteaua de termoficare a Regiei.