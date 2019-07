Firea a iesit din spital si jubileaza pe Facebook: Nu mor caii cand vor cainii, da?

Ziare.

"Nicaieri nu e mai bine ca acasa!!! Dupa o astfel de incercare, cum e cea prin care am trecut eu, cand intoarcerea la viata obisnuita e ca o noua sansa, ierarhia lucrurilor care conteaza cu adevarat se schimba dramatic. Sunt, asadar, dupa o perioada de incertitudini, pe drumul cel bun catre vindecare si dornica sa ma intorc la viata normala.Primul pas a fost facut, ma aflu in mijlocul familiei, alaturi de sotul meu Florin, care mi-a fost sprijin si izvor de energie in toata aceasta perioada de spitalizare, de nazdravanii mezini Zian si de David, dar si de mama, surorile si fratele meu, de cumnati, de copiii nostri mari, de prietenii dragi", a scris, luni, pe Facebook, Gabriela Firea Aceasta le-a multumit medicilor si personalului de la Spitalul Cantacuzino care au ajutat-o sa treaca cu bine, fara probleme, peste o afectiune deloc simpla sau banala."Gandurile mele de pretuire se vor indrepta mereu catre conf. dr. Iulian Brezean, doctor in stiinte medicale, managerul spitalului si seful echipei de chirurgi care m-a operat, directorul medical dr. Sorin Petrea - medic primar chirurgie generala, dr. Eduard Catrina - medic primar chirurgie generala, sef sectie, dr. Mihaela Vilcu - medic primar chirurgie generala si dr. Iulia Grigore - medic specialist ATI.Sunt convinsa ca dedicarea si profesionalismul lor nu reprezinta o exceptie, ci regula in sistemul romanesc de sanatate. Am aceasta confirmare inclusiv de la reputatii specialisti din Londra care m-au consultat, inainte de operatia finala, si care mi-au spus ca ar fi procedat la fel ca echipa din Romania", a mai scris Firea.Edilul a precizat ca, dupa o perioada de recuperare post-operatorie, va reveni la Primarie."Urmeaza o perioada grea, asa cum este intotdeauna in preajma alegerilor, cu o puternica incarcatura negativa, dar am convingerea ca sinceritatea si bunele intentii cu care eu si echipa mea luptam pentru bucuresteni vor prevala in fata atacurilor nedrepte si ipocrite cu care sunt bombardata zilnic, din partea Opozitiei.", a mai scris Firea.Firea a postat si fotografii in care apare alaturi de sotul sau si de copii, dar si alaturi de medici si personal medical de la Spitalul Cantacuzino.In 29 iunie, Gabriela Firea anunta ca a trecut cu bine de ultima interventie chirurgicala pentru remedierea unei afectiuni a colonului, ca totul a decurs fara niciun fel de complicatii.