Firea a primit unda verde sa construiasca un incinerator urias de gunoaie in sudul Capitalei

Fiecare sector are cota obligatorie de gunoi, dar primim si de la Ilfov

Sectorul 1 - 28.130 tone

Sectorul 2 - 43.093 tone

Sectorul 3 - 48.092 tone

Sectorul 4 - 35.913 tone

Sectorul 5 - 33.885 tone

Sectorul 6 - 45.886 tone

Va polua in plus incineratorul

Ce alte masuri prevede Master Planul

instalatii de digestie anaeroba

instalatie de tratare biologica a deseurilor

instalatie de tratare termica a deseurilor municipale cu valorificare energetica

extinderea capacitatilor de depozitare

extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor reciclabile si a biodeseurilor

Instalatia va costa 230 milioane de euro din care 180 de milioane ar urma sa fie finantare europeana, dupa cum spune consilierul PNL Ciprian Ciucu, si ar urma sa fie construita pana in 2023 in Sectorul 4, pe locul unde acum se afla CET Progresu."De astazi, Capitala are un Master plan pentru gestionarea integrata a deseurilor. Planul prevede si o lista de investitii prioritare, iar una dintre ele este instalatia de tratare a deseurilor municipale cu valorificare energetica, adica acea statie care va permite ca din tratarea deseurilor municipale sa producem curent electric si energie termica pentru Capitala.Avand aprobat acest Master Plan, putem avansa cu urmatorii pasi pentru concretizarea acestei investitii: studiul de fezabilitate, apoi proiectul tehnic plus executia.Subliniez ca este vorba despre o statie de eficienta energetica, asa cum exista deja doua in Viena, asa cum exista in principalele capitale europene si care sub nicio forma nu polueaza, dimpotriva, ne ajuta sa punem punct acestui subiect atat de dificil al depozitarii deseurilor, care continua sa creeze probleme majoritatii cetatenilor Municipiului Bucuresti.Asa cum stiti, legislatia europeana reglementeaza foarte strict depozitele de deseuri. Aici trebuie sa ajunga doar ce nu se poate recicla si valorifica, iar pentru noi, principiul colectarii selective trebuie sa devina lege, trebuie sa devina o obligativitate.Prea multa vreme nu a fost luat in serios acest subiect in municipiul Bucuresti si macar noi avem datoria sa-l tratam cu maxima responsabilitate, sa nu ajungem, asa cum s-a intamplat, din pacate, in alte capitale europene, o capitala a gunoaielor, dimpotriva, sa fim un oras exemplu", a declarat Gabriela Firea, cea care e primar al Bucurestiului de 3 ani.Proiectul prevede ca sectoarele Capitalei trebuie sa asigure minimum 235.000 tone de deseuri reziduale pe an pentru incinirator, fiecare avand cate o cota:Aceste cantitati trebuie avute in vedere de catre primariile de sector la elaborarea documentatiilor de atribuire pentru serviciile de colectare separata si de transport al deseurilor, prevede Master Planul.Totodata, la estimarea capacitatii instalatiei, in etapa realizarii studiului de fezabilitate, se va lua in considerare si cantitatea de deseuri reziduale colectate pe teritoriul judetului Ilfov.In document se mentioneaza atribuirea viitoarelor contracte de delegare a activitatii de colectare si transport in toate sectoarele Bucurestiului incepand cu cel tarziu anul 2020, care sa prevada colectarea separata a deseurilor reciclabile.Solutia este insa contestata, considerandu-se ca ar putea sa polueze si mai mult Bucurestiul, unde aerul este deja toxic mai bine de 2 luni pe an."Pentru ca instalatia sa mearga, pentru ca investitia sa fie justificata, va trebui sa facem rost de gunoi care sa fie ars la Bucuresti din tara si import. Filtrele sunt extrem de scumpe si nu am incredere ca vor fi schimbate permanent, decontandu-se totul in plamanii nostri.Mai mult, cenusile rezultate din arderi sunt extrem de toxice, iar depozitarea acestora pentru ca microparticulele sunt otravitoare pot fi o alta problema.Timp de trei ani de zile Firea de la PSD nu a facut nimic (dar absolut nimic!) in directia colectarii diferentiate si a reciclarii.Aceasta solutie nu mai este recomandata in Uniunea Europeana din motive evidente (nu e clar, totusi, de ce o finanteaza in Romania) . Eu inteleg ca avem o mare problema cu gropile de gunoi si ar trebui sa facem ceva. Dar nu asta. Ce ar fi trebuit sa faca un primar din primul an ar fi fost sa puna la punct fluxul de colectare si reciclare. Prea complicat, se prefera arderea.Sa zic, chiar daca ma tem de aceasta solutie (tehnica inca neclara), dar pentru ca problema este foarte mare, am putea considera aceasta solutie. Intrebarea este de ce este nevoie de un incinerator asa de mare. De ce sa ardem aici gunoaie din alta parte?", a scris pe Facebook consilerul PNL Ciprian Ciucu Potrivit unui comunicat al PMB remis, Masterplanul contine mai multe masuri, iar valoarea investitiilor este estimata la 451,7 milioane de euro.Investitiile prioritare prevazute in Master Plan sunt urmatoarele:Este citat si administratorului public al Capitalei, Sorin Chirita, care da detalii despre realizarea a 2 biodigestoare si a unei statii de tratare mecano-biologica (MBT)."Biodigestorul este instalatia care prelucreaza fractia umeda a deseurilor municipale, cu generarea de gaz metan, iar MBT - statia care realizeaza tratarea deseurilor uscate.Conform studiilor realizate pentru Master Plan, in Capitala se estimeaza 1 milion de tone de deseuri - din care 500.000 vor fi colectate separat, iar restul vor intra in statiile de tratare a deseurilor.Cantitatile pe baza carora s-a facut studiul au fost colectate din teren, de la operatorii de salubrizare si de la primariile de sector - care au acest domeniu in atributii", se mai arata in comunicat.