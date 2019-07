Firea a semnat contractul pentru Sala Polivalenta de 138 de milioane de euro

200 de locuri destinate persoanelor cu dizabilitati,

4 sali de conferinte,

centru de presa,

o parcare subterana pentru 380 de autovehicule, in exterior putand fi parcate 20 de autocare, 6 care de reportaj si alte 30 de autovehicule;

5 terenuri de sport in aer liber langa sala.

Ziare.

com

"Am semnat astazi contractul de realizare a Salii multifunctionale - Arena Polivalenta - cea mai mare sala de acest gen din Romania, cu o capacitate de 20.000 de locuri. Bucurestiul va avea, cat de curand, un spatiu ultramodern, la standarde europene, destinat atat evenimentelor culturale, cat si celor sportive. Trustul de Constructii metropolitane va realiza proiectarea si executia", a scris edilul pe contul sau de Facebook joi.Firea precizeaza ca de studiul de fezabilitate s-a ocupat Compania Municipala Dezvoltare Durabila, indicatorii tehnico-economici fiind aprobati in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Potrivit primarului, sala polivalenta va avea si:Firea sustine ca Arena Polivalenta va putea gazdui competitii de gimnastica, judo, lupte, tenis de masa, haltere, scrima, volei, tusal, handbal, baschet, tenis, box, precum si alte gale sportive, iar pentru concerte si alte manifestari culturale se va putea amplasa o scena in suprafata de circa 400 de metri patrati.Pentru construirea si dotarea salii se estimeaza un cost de aproximativ 138 de milioane de euro cu TVA. Proiectarea si executia lucrarilor vor dura 36 de luni, promite Firea."Sala multifunctionala din Bucuresti va raspunde noilor tendinte europene ale arenelor multifunctionale prin faptul ca va avea spatii destinate unor evenimente diverse, de la concerte live, la conferinte si congrese, dar va respecta si cerintele federatiilor nationale sportive in vederea organizarii de competitii nationale si internationale de nivel Liga Campionilor si Jocuri Olimpice.Sala Polivalenta va putea fi comparata cu AccorHotels Arena din Paris (fosta Palais Omnisports) care are o capacitate de maximum 20.300 de locuri, iar in anul 2016 s-a situat pe locul trei mondial la numarul de bilete vandute la evenimente", se mai arata in postarea din mediul online.A.D.