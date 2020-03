Firea a trimis scrisori la 5 ambasade ca sa ceara sprijin pentru spitalele din Capitala

Noi masuri de prevenire a raspandirii COVID-19.



#MediciEroi

#StatiAcasaPosted by Gabriela Firea on Friday, March 20, 2020

LIVE

Ziare.

com

"Astazi am transmis scrisori pentru a solicita sprijin catre ambasadele Statelor Unite, Germaniei, Chinei, Israelului si Austriei, care, la randul lor, sa trimita aceste scrisori catre primariile din capitalele statelor respective, in vederea solicitarii unui sprijin necesar in aceasta perioada pentru cele 19 spitale din municipiul Bucuresti, avand in vedere ca in capitala Romaniei se afla cel mai mare numar de pacienti in cele doua spitale de boli infectioase - Victor Babes si Matei Bals - si, de asemenea, sunt cele mai multe persoane aflate in carantina, peste 550 de persoane, iar acest numar creste in fiecare zi.Si, de asemenea, sunt 4.000 de persoane aflate in izolare, de aceea e de asteptat ca numarul de cazuri deja confirmate cu test pozitiv (COVID-19 - n.red.) sa creasca", a spus Firea, intr-un clip video postat vineri pe Facebook.