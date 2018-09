Firea acuza Guvernul ca a mintit in legatura cu Centura Capitalei. Reactia Ministerului Transporturilor

Replica Ministerului Transporturilor

Firea a mai spus ca aceasta cerere nici nu poate fi facuta prea curand, pentru ca Centura nu are nici cadastru, nici intabulare."Reamintesc ca in 27 de ani, Guvernul nu a finalizat nici macar jumatate din lucrarile la Centura Capitalei, lucrarile sunt undeva la 37 la suta. Din 74 de kilometri sunt finalizati circa 28 de kilometri. Si atunci ne intrebam cati ani le mai trebuie pentru a extinde la patru benzi Centura?Din prima zi ca primar am transmis solicitarea si inclusiv decizia din CGMB de a se transfera de la CNAIR catre PMB acest obiectiv de investitii. Prima data mi s-a spus ca nu. Din ce motiv? Pentru ca s-ar pierde fondurile europene.Am fost personal la Bruxelles, am primit si in scris, ca este o dezinformare, pentru ca fondurile nu se acorda institutiei, ci proiectului. Al doilea motiv inventat a fost ca nu pot fi transferate contractele. Am venit cu explicatii si pentru aceasta motivatie", a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliu General.Ea a mai spus ca Executivul nici macar nu a facut cerere pentru obtinerea fondurilor europene, iar dosarul pentru obtinerea banilor nici nu poate fi depus prea curand pentru ca Centura Capitalei nu are cadastru si nici intabulare."Puteti sa credeti ca pana acum Guvernul prin CNAIR nu a facut nicio cerere de atragere a fondurilor europene pentru Centura? Mi se spunea ca daca se transfera la PMB se pierd fonduri.Care fonduri? Ca nu avem nicio cerere si nici nu poate fi depusa prea curand pentru ca centura nu are cadastru si nu a fost intabulata. Am aflat curand, ca am cercetat. Ne-am oferit ajutorul la realizarea cadastrului si intabularii", a explicat Firea.Primarul Capitalei a adaugat ca ultima explicatie care i-a fost oferita a fost ca municipalitatea nu ar avea drept juridic pentru administrarea Centurii, insa a contrazis aceasta afirmatie."Ultima dezinformare si consider ca e si cea mai grava, aflata de la un membru al cabinetului care nici macar nu e responsabil pentru acest obiectiv, este ca de fapt nu exista posibilitatea juridica ca municipalitatea sa administreze Centura.Voi transmite o copie a legii care spune negru pe alb ceea ce credeam ca se cunoaste, ca orice UAT, orice primarie adica, poate sa detina si in proprietate si in administrare bunuri, terenuri, alte obiective si nu exista nicio interdictie. Chiar noi detinem acum ori in proprietate, ori in administrare, mai multe obiective. Trei minciuni s-au spus. O astept cu mare interes pe a patra", a conchis Firea.Ministerul Transporturilor a anuntat joi ca a propus, inclusiv la discutiile din 30 august, ca proiectul de act normativ ce va reglementa transferul soselei de centura sa fie elaborat in cadrul Primariei Capitalei, propunerea fiind agreata, urmand ca ministerul sa promoveze proiectul pe circuitul de avizare."Ministerul Transporturilor a propus atat in discutiile din mai 2018 cat si la ultima intalnire din 30 august, la care au participat ministrul Transporturilor si Primarul general al Capitalei, ca proiectul de act normativ ce va reglementa transferul soselei de centura sa fie elaborat in cadrul Primariei Generale. Aceasta propunere a fost agreata, urmand ca Ministerul Transporturilor sa promoveze proiectul pe circuitul de avizare", se arata in comunicat.Ministerul a mentionat ca se cauta solutie legala legata de modul in care o Unitate Administrativ Teritoriala (UAT), precum Municipiul Bucuresti, va putea administra un drum national aflat in afara teritoriului sau, avand in vedere faptul ca acest obiectiv nu se afla pe teritoriul UAT, fiind un drum national cuprins intr-un proiect finantat prin fonduri europene nerambursabile."Solutia privind rezolvarea acestei probleme urmeaza sa fie propusa de Primaria Generala in cadrul proiectului de act normativ sus mentionat. Ministerul Transporturilor, Guvernul sunt in asteptare si sunt gata sa dea tot concursul necesar", se arata in comunicat.Ministerul a facut precizari si referitor la Podul Constanta, aflat intr-o stare avansata de degradare, pentru care primaria a facut cerere sa fie trecut din administrarea Ministerului Transporturilor in cea a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Astfel, in 30 august, au avut loc "discutii in care se convine completarea hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu prevederi referitoare la garantii in ceea ce priveste predarea imobilului fara pretentii de plata a valorii lucrarilor executate si fara conditionarea vreunei plati pentru traversarea podului de liniile de cale ferata".Ministerul sustine ca, pentru acest obiectiv, s-a lucrat "ritmic, sistematic, fara sincope sau blocaje"."In acest moment CFR SA detine certificatul de urbanism pentru realizarea lucrarilor de reparatie capitala pentru zona administrata de companie", se arata in comunicat.Referitor la Pasajul Domnesti, in urma discutiilor purtate intre Primaria Generala si CNAIR, a fost elaborata o foaie de parcurs privind responsabilitatile pe care urmeaza sa le indeplineasca fiecare dintre participanti, in vederea schimbarii solutiei de proiectare si realizarii pasajului in conformitate cu solicitarile facute de PMB, potrivit ministerului."Dupa 6 luni, s-a reliefat faptul ca proiectul stagneaza, pentru ca Primaria Generala nu si-a indeplinit obligatiile privind elaborarea si avizarea documentatiilor tehnico-cadastrale aferente exproprierilor suplimentare, rezultate ca urmare a introducerii in proiectul tehnic al liniei de tramvai. Acest fapt a pus in dificultate obiectivul de investitie", se arata in comunicat.La intalnirea din 30 august, de la Ministerul Transporturilor, ministrul Lucian Sova a inmanat Primarului General un tabel insotit de documentele pe care PMB trebuia sa le refaca, urmand ca acesta sa le analizeze si sa le retransmita CNAIR rectificate, astfel incat sa poata fi promovata Hotararea de Guvern pentru exproprierile suplimentare.Referitor la tronsonul de pe DN 1 (mm 7+50 - km 12), cu o suprafata totala de 19,43 ha, ministerul sustine ca transferul acestuia catre PMB a fost initiativa Ministerului Transporturilor, prin CNAIR, inca din 2013."Primaria Generala a refuzat preluarea pe baza de protocol de predare-primite, asa cum prevede art. 21 alin 2 al O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor si a solicitat promovarea unei Hotarari de Guvern pentru preluarea in administrare", se arata in comunicat.Ministerul a precizat ca, in prezent, este in desfasurare procesul de remediere a unor observatii formulate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), astfel incat dupa rezolvarea tuturor problemelor, proiectul de act normativ sa fie repus pe circuitul de avizare."Pentru acest obiectiv nu exista niciun blocaj, ci doar proceduri legale ce trebuie parcurse. Este o stare de fapt, impusa de probleme concrete, a caror rezolvare legala cere timp. S-a ajuns aici dat fiind ca PMB a preferat transferul obiectivului prin HG si nu prin modalitatea operativa propusa initial - protocol de predare-primire", se arata in comunicat.Ministerul a facut precizari si referitor la solicitarea Primariei Sectorului 5 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului, aflat in administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea CFR SA, in domeniul public al municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 5."In cadrul discutiilor din 30.08.2018, la care au participat atat ministrul Transporturilor, cat si Primarul General al Capitalei, reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti au sustinut ca este obligatoriu ca terenul sa fie transferat Primariei Generale in mod exclusiv, desi la acea data nu exista nicio solicitare oficiala in acest sens. Ulterior, pe 3 septembrie, PMB a transmis la Ministerul Transporturilor o informare ca a solicitat Guvernului sa emita o Hotarare de Guvern pentru transferul terenului", se arata in comunicat.Referitor la transferul administrarii metroului, ministerul sustine ca nu exista nicio solicitare oficiala adresata de catre PMB in acest sens."Nu au avut loc niciun fel de discutii cu privire la acest subiect. In ultimul an, nu a existat corespondenta oficiala pe aceasta tema. La ultima intalnire intre reprezentantii Primariei Generale si Ministerul Transporturilor care a avut loc pe 30 august, subiectul Metrorex nu a fost pe agenda. Transferul metroului de la Ministerul Transporturilor la Primaria Generala nu exista ca proiect concret initiat si asumat oficial de primarie", se arata in comunicat.