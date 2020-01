Firea acuza o "politie politica" dupa 50 de controale la PMB: Dar ii asteptam si pe urmatorii, cu paine si sare!

Ziare.

com

In context, Firea a spus ca nu vrea sa-i raspunda lui Florin Citu, in conditiile in care acesta - pe langa ca nu si-ar cunoaste meseria - se numara printre ministrii "asumutiti" de premierul Ludovic Orban asupra PMB."Nu ii mai raspund acestui domn. Fac referire doar la premierul PNL Orban, ca dumnealui e responsabil pentru toate atacurile ministrilor sai, ca ii asmute pe PMB. Ceilalti sunt nevinovati, intre ghilimele, pentru ca nu cunosc legea si domeniul de activitate, fac confuzii grave (...)Nu mai am nicio nadejde ca respectivii domni se vor mai da pe brazda. Oricum, sunt pe final de mandat. Ei, nu eu!Dar le spun ca am avut peste 50 de controale la PMB. Suntem cea mai verificata primarie din tara. Am avut Curtea de Conturi, Camera de Conturi ANAF, ITM, DSP, ISC si Autoritatea Nationala Fitosanitara".In plus, Firea a sustinut ca ANAF si Ministerul Finantelor au trecut si pe la cele mai multe dintre companiile municipale.Cu acelasi prilej, Firea a spus ca atat de multe controale sunt o dovada ca in Romania se face "politie politica". Dar ca ii asteapta cu paine si sare pe toti controlorii, de vreme ce, in opinia sa, PMB respecta legile tarii.