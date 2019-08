Firea acuza Opozitia ca "disemineaza informatii false" privind taxa auto pentru Bucuresti: Ignora interesele cetatenilor

Ziare.

Primaria precizeaza, intr-un comunicat remis joi, ca sunt necesare masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului, pentru ca Bucurestiul este pe locul sase in topul celor mai poluate orase din Europa."In ceea ce priveste informatiile false diseminate in mediul public de reprezentanti ai unor partide politice care nu inteleg sau ignora in mod deliberat beneficiile proiectului prezentat de primarul general, Gabriela Firea, prin care se propune instituirea unei viniete electronice pentru circulatia rutiera pe drumurile publice din Bucuresti, pentru categoriile de autoturisme care au un grad ridicat de poluare, Primaria Capitalei precizeaza:In Romania, Bucurestiul ocupa locul patru in topul celor mai poluate orase, dupa Iasi, Cluj-Napoca si Brasov, iar centrul Capitalei, conform masuratorilor, reprezinta 'o zona de varf' atat a congestiei rutiere, cat si a poluarii generate de autovehicule. Reamintim faptul ca", mentioneaza PMB intr-un comunicat de presa remis AGERPRES.Potrivit sursei citate, in ultimii zece ani nivelul masinilor care circula prin Bucuresti s-a dublat si din aceasta cauza valorile de poluare sunt de noua-zece ori mai mari decat limitele admise."Contestarea nejustificata a acestei masuri, sub pretextul ca 'si la periferie gradul de poluare este mare' nu reprezinta altceva decat un asa-zis argument politic prin care se doreste denigrarea unei masuri administrative, extrem de importanta pentru sanatatea bucurestenilor.Cifrele vorbesc de la sine: conform rezultatelor masuratorilor la cele sase statii de masurare a calitatii aerului din Bucuresti a rezultat ca, la nivelul anului 2018,(...)Mai mult decat atat, instituirea vinietei Oxigen-B si Oxigen-C reprezinta o masura care face parte din solutiile prevazute in Planul de Calitate a Aerului si vine in completarea actiunilor de modernizare a transportului public in comun si de fluidizare a traficului", mai spune PMB.Primaria Capitalei aminteste ca, asa cum s-a anuntat public, proiectul se va afla in consultare publica 45 de zile, termen in care toti cetatenii interesati pot transmite propuneri de modificare/completare."Astfel, afirmatiile de tip 'aceasta masura nu a fost consultata cu bucurestenii, ci li se impune intr-un mod dictatorial' nu demonstreaza altceva decat necunoasterea sau ignorarea deliberata a subiectului.In concluzie, politizarea nejustificata a unor masuri administrative destinate sa imbunatateasca semnificativ calitatea vietii bucurestenilor nu reprezinta altceva decat ignorarea intereselor cetatenilor, pentru ca un partid politic interesat cu adevarat de binele unui oras propune solutii, ofera variante sau completari constructive, colaboreaza cu specialisti, indiferent de culoarea lor politica, astfel incat rezultatul final sa fie cu adevarat benefic pentru oameni", se afirma in comunicat.Primarul general Gabriela Firea a anuntat miercuri introducerea in dezbatere publica a unui proiect care prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Capitala, dar nu sunt inmatriculate in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov.