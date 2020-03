Firea ameninta ca inchide parcurile mari, daca bucurestenii nu stau in case

LIVE

"Am decis de maniera urmatoare: saptamana aceasta, pentru ca oricum este frig, ninsoare, ploaie, lapovita, nu cred ca se va inghesui foarte multa lume in parcurile Capitalei si in general in parcurile din tara, dar cealalta saptamana, cand revine vremea frumoasa, daca vom constata ca sunt incalcate aceste recomandari, care trebuie sa fie luate foarte in serios, vom ajunge si la aceasta solutie - neplacuta si dureroasa pentru cei care sunt disciplinati si se respecta si pe ei si se si protejeaza si respecta si deciziile autoritatilor - sa le inchidem.Am vazut ca in unele sectoare, deja, pentru parcuri de dimensiuni mai mici s-au luat asemenea decizii, dar Primaria Capitalei administreaza prin ALPAB cele mai mari parcuri din Capitala, cum ar fi Herastrau (...) sau Cismigiu si voi lua o astfel de decizie impreuna cu colegii mei si o voi anunta saptamana viitoare. Vazand si facand", a spus Firea, luni seara, la Romania TV.Edilul a spus ca s-a "sfatuit cu mai multi bucuresteni si unii dintre ei sunt suparati ca, din cauza altora, care nu respecta indicatiile autoritatilor si se aduna in grupuri, s-ar putea sa se supere toata lumea"."Mi-au transmis multi bucuresteni ca ei respecta distanta sociala si merg doar dimineata, ori pentru a alerga sau doar cateva, sa spunem, zeci de minute, cu un copil mic in parc, dar nu se apropie de alti cetateni, nu se apropie de alte persoane si nu se constituie in grupuri si ca respecta indicatiile autoritatilor. Pe de alta parte, am vazut cu totii ce s-a intamplat in weekend", a aratat primarul general.Gabriela Firea a subliniat ca "seniorii nostri" care au iesit in parcuri in weekend si-au pus viata in pericol si au pus, de asemenea, o presiune mare pe sistemul de sanatate."Ceea ce s-a intamplat si in weekend (...), inclusiv oamenii care au depasit o anumita varsta si ar trebui sa se protejeze, seniorii nostri, care au iesit in parcuri, au iesit la gratare, au iesit la table, la sah, unii langa altii, 10-20 de persoane si-au pus viata in pericol si au pus, de asemenea, o presiune mare pe sistemul de sanatate.La fel, persoanele care sunt din Bucuresti au indicatie de a sta izolate la domiciliu si ajung sa fie reclamate de catre vecini ca pleaca la anumite activitati. Nimic nu este mai important acum decat viata", a spus Firea.Ea a pledat pentru "o colaborare perfecta in aceasta perioada intre autoritatile centrale, cele locale si cetateni"."Cei care pot lucra de la domiciliu sau care pot, cu acordul angajatorului, sa ia o pauza de la activitate pentru perioada de urgenta trebuie sa respecte si sa nu ia in gluma aceasta recomandare. Nu cred ca este cazul sa ajungem la masuri foarte aspre sau la situatia in care cetatenii sa simta ca autoritatile au o atitudine agresiva.Cred ca trebuie sa fie o colaborare perfecta in aceasta perioada intre autoritatile centrale, cele locale si cetateni, pentru ca doar impreuna putem sa ne salvam, si nu sabotandu-ne unii pe ceilalti", a indemnat Gabriela Firea.Potrivit acesteia, cei care nu au "ceva vital de facut pentru societate sau pentru ei insisi" trebuie sa respecte indicatiile autoritatilor."Si in momentul in care s-au luat masuri care lovesc in economie, dar sunt masuri necesare acum, in momentul in care antreprenorii au ales sa reduca din activitate, sa o diminueze, altii chiar sa inchida diferitele activitati publice, cum sunt restaurantele, cum sunt cafenelele, mallurile, cum sa nu-nteleaga cei care nu au ceva vital de facut pentru societate sau pentru ei insisi?", a mai spus primarul general.