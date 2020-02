Firea anunta 20 cm de zapada in Bucuresti. Zeci de copaci, panouri si stalpi au cazut deja doborati de vant

0800.800.868

Cod portocaliu de viscol pentru Bucuresti

Pompierii au intervenit deja in Bucuresti

"Am primit acum actualizarea informatiilor meteo, de la ANM. In sudul Bucurestiului, se va ajunge la 15-20 cm de zapada (sectoarele 4 si 5), iar intre 5-7 cm de zapada spre nord", precizeaza pe Facebook Gabriela Firea Edilul sustine ca a luat legatura cu primarii de sectoare si cu societatile de salubritate, care au contracte si pentru deszapezire."Sunt pregatite sa intervina pana la 741 de utilaje si 415 operatori.Stocurile de material si solutii antiderapante se ridica la 21.260 de tone", promite Firea ca toata lumea este pregatita de interventie."Echipele vor interveni cu prioritate pe arterele principale, cele cu trafic RATB (STB - n.red.), cu obiective sociale si institutii publice, pe pante, rampe si poduri, dupa care se continua pe toate strazile din oras", explica primarul cum se actiona.In plus, pentru protectia persoanelor fara adapost, echipele de la Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti realizeaza actiuni de depistare a lor si le directioneaza catre centrele sociale din Pallady si Odessa din Calea Serban Voda."Echipele de interventie DGASMB distribuie paturi pentru persoanele fara adapost care refuza cazare in centrele municipalitatii, precum si bauturi calde (ceai si supa).In acest sens, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti are deschis continuu (24/24) un Serviciu de urgente sociale, tel scurt 021.9524, la care bucurestenii pot sesiza cazurile de persoane fara adapost de pe raza Municipiului Bucuresti", adauga Firea.Primaria Municipiului Bucuresti pune la dispozitia cetatenilor numarul de telefon gratuit, acolo unde se pot semnala eventuale probleme aparute in urma ninsorilor.ANM a emis miercuri o avertizare de tip cod portocaliu de viscol pentru Bucuresti Vantul se va intensifica treptat, iar rafalele vor depasi 60...70 km/h.Vor fi precipitatii in orele serii sub forma de ploaie, apoi lapovita si ninsoare si se va depune strat de zapada. Temporar ninsoarea va fi viscolita, iar vizibilitatea va scadea.Temperatura va scadea de la 2...3 grade pana la -2...0 grade in dimineata zilei de joi cand se va forma ghetus.Iata ce probleme a cauzat deja vremea rea in restul tarii Inca din aceasta seara pompierii au intervenit in 59 de situatii din Bucuresti si Ilfov cauzate de vremea rea, in intervalul 17:00 - 21:00.In Bucuresti au fost 55 de interventii dupa cum urmeaza:- 20 copaci cazuti pe autoturisme si carosabil- 20 elemente constructie- 6 panouri publicitare- 3 stalpi cazuti pe carosabil- 1 semafor cazut- 5 alte elemente desprinseB.B.