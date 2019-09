Firea anunta ca lucrarile pentru supralargirea bulevardului Ghencea vor incepe saptamana viitoare

Ziare.

Intr-o postare pe Facebook, edilul general anunta ca a semnat cu reprezentantul Trustului de Cladiri Metropolitane Bucuresti, Mihai Corbu, contractul privind realizarea lucrarilor de supralargire a bulevardului Prelungirea Ghencea, contract in valoare de aproximativ 73,5 milioane de euro fara TVA, costul total al proiectului fiind de aproximativ 122 de milioane de euro.Primarul general a precizat ca noua artera, care va avea aproximativ 6 km, va avea cale dubla de tramvai, doua benzi de circulatie pe sens, pista de biciclete (dublu sens, amplasata pe o sigura parte a arterei), trotuare si spatii verzi intre acestea si partea carosabila.Totodata, se va mai realiza un nod intermodal (tramvai 41, autobuze si microbuze ale liniilor preorasenesti), precum si o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsa, ulterior, pana la 500 de locuri. Primele lucrari vor fi de demolare."Proiectul incepe pe bulevardul Ghencea, de la terminalul tramvaiului 41, traverseaza intersectia cu str. Brasov, se continua cu Prelungirea Ghencea, se intersecteaza cu principalele strazi si se termina la intersectia cu Centura Municipiului Bucuresti, intr-un nod intermodal.Toate intersectiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu strazile Brasov, Valea Oltului si Raul Doamnei vor fi semaforizate. Este important de mentionat ca proiectul propus se va corela cu nodul rutier de la Domnesti, care se afla sub coordonarea CNAIR, prin care se realizeaza legatura cu Centura Bucuresti", a mai precizat Firea.Conform aceleiasi surse, procedurile de realizare a acestui obiectiv de investitii au fost demarate la inceputul anului 2018, iar in luna iunie a aceluiasi an a fost incheiat contractul intre Primaria Municipiului Bucuresti si Compania Municipala Dezvoltare Durabila, pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie. In septembrie 2018, consilierii generali au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii."Noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Prelungirea Ghencea au fost necesari ca urmare a refacerii studiului de fezabilitate in acord cu noile conditii prevazute atat in Masterplanul pentru transport si trafic al Municipiului Bucuresti, cat si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov", a mentionat primarul.In luna ianuarie au fost aprobate in Consiliul General culoarul de expropriere, proprietatile necesare pentru a fi expropriate si valoarea acestora. Sumele pentru primele 50 de imobile au fost consemnate in conturi.In martie, Primaria Capitalei a transmis, cu titlu gratuit, catre Ministerul Transporturilor - CNAIR documentatia tehnica, parte a studiului de fezabilitate, pentru realizarea lucrarilor la intersectia cu Soseaua de Centura, iar o luna mai tarziu a fost emisa autorizatia de construire. In iunie, Primaria Capitalei a primit oferta pentru executia lucrarilor de la Trustul de Cladiri Metropolitane, se arata in mesaj.