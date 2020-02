Firea anunta rezultatele primei zile de "referendum" pe Facebook: 90% nu vor taxa Oxigen! Vinieta nu are avizele legale, dar a cuprins-o in buget

Vlad Voiculescu: Firea a prevazut un buget 1 miliard de lei din taxa Oxigen

Taxa este ilegala?

Ziare.

com

Ea spune ca mesajul sau privind consultarea publica online are peste 600.000 de vizualizari, peste 15.000 de mesaje primite de la cetateni, iar aproximativ 90 la suta dintre mesaje solicita renuntarea la aceasta taxa.Firea anunta de asemenea ca pe e-mail a primit pe mail 944 de mesaje dintre care 700 sunt impotriva."Continuam sa primim atat mesaje pe Facebook, de asemenea pe adresa de e-mail oxigen@pmb.ro, le centralizam si luni voi organiza o conferinta de presa in care voi prezenta transparent toate aceste mesaje din partea cetatenilor si voi anunta concret si ce decizii am luat pentru ca este foarte importat pentru mine ce cred oamenii, ce cred bucurestenii mai ales dupa acest val imens de mesaje primite", a afirmat Gabriela Firea.Primarul general a transmis de asemenea ca va anunta concret "cum anume se va aplica decizia" si anume cum se va implementa."Nu vreau sa spun dinainte ce voi anunta luni pentru ca nu este corect. Aseara am anuntat ca acest referendum dureaza tot week-endul si ca luni anunt un raspuns concret", a spus Firea cerandu-le bucurestenilor sa transmita in continuare mesaje si precizand ca "tine cont de mesajele corecte, civilizate, care nu contin injurii".Cu cateva ore inainte de anuntul primarului Gabriela Firea, fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, care vizeaza functia de primar general, declara intr-o conferinta de presa ca in bugetul pentru acest an al Primariei au fost prevazuti un miliard de lei din taxa Oxigen."Doamna Firea a venit fara niciun studiu de impact (...) si ne-a spus 'veti avea o taxa'. Dupa care a pus lucrurile astea in buget pe partea de venituri si cheltuieli. Inainte sa spui cum vei cheltui banii, trebuie sa spui de unde vor veni banii, taxa Oxigen a fost una dintre metodele Gabrielei Firea de a spune 'uite de aici voi avea bani, de aici voi avea sapte miliarde de euro ca sa pot sa fac toate promisiunile astea, sa dau bani in stanga si in dreapta'.Iar in felul asta a justificat cu aceasta taxa Oxigen un miliard de lei. Ne-a spus in buget ca aproape un miliard de lei va incasa in urma acestei taxe. (...) De fapt, ce a facut este sa mascheze cu aceasta taxa Oxigen sa mascheze o parte importanta din buget practic un sfert din buget, sa spuna ca o sa-l obtina de acolo. Cred ca Gabriela Firea joaca doar politic", a spus Vlad Voiculescu.El sustine ca Firea "a justificat un miliard de lei din buget cu aceasta taxa" iar bugetul Primariei Capitalei a trecut."In momentul asta bugetul a fost aprobat. Treaba si-a facut-o. Ne-a mintit cu cifre, a fost aprobat, principala dansei problema a fost rezolvata, acuma e o tema de campanie, as interpreta tot ceea ce spune Gabriela Firea ca pur si simplu o tematica de campanie", a declarat Voiculescu.El a spus ca taxa Oxigen "in sine ar trebui sa fie parte a unui pachet mare de masuri".Pe de alta parte, APADOR-CH atrage atentia ca, desi in 9 zile taxa, deja intrata in vigoare la 1 ianuarie, devine obligatorie, adoptarea ei s-a facut fara a fi solicitat avizul Politei Rutiere."Potrivit art. 5 al. 7 si art. 128 al. 1 lit. c din OUG nr. 195/2002 privind Codul rutier, orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice, precum si organizarea circulatiei pentru localitatile urbane se dispun de catre administratorul drumului/autoritatile administratiei publice locale numai cu avizul politiei rutiere.Din textele legale citate mai sus, rezulta ca solicitarea avizului politiei rutiere cu privire la proiectul Hotararii nr. 539/2019 este obligatorie, intrucat prin aceasta hotarare se organizeaza si se restrictioneaza circulatia autovehiculelor pe raza municipiului Bucuresti", arata APADOR-CH Astfel, in lipsa avizului, hotararea poate fi considerata ca adoptata ilegal si, ca urmare, poate fi desfiintata de catre instanta de judecata.