Firea anunta taxa auto pentru Bucuresti. Toate masinile sub Euro 3 nu mai au voie deloc in centrul Capitalei

Pentru autoturismele inmatriculate in alte orase sau tari care tranziteaza Bucurestiul va trebui cumparata vinieta electronica Oxigen-B (Bucuresti) . Accesul pentru o zi va costa 10 lei, in timp ce pentru un an posesorul va trebui sa plateasca 1.900 lei.

Toate autoturismele nonEuro, Euro1 si Euro2 vor fi interzise in zona centrala a Capitalei.

Pentru autoturismele Euro3 inmatriculate in Romania, inclusiv in Bucuresti si Ilfov, accesul este permis numai in urma achizitionarii unei viniete electronice de tip Oxigen-C (adica Centru) care costa 75 de lei/luna sau 900 lei pe an.

Proiectul va sta in dezbatere publica 45 de zile si va fi supus votului CGMB la finalul lunii septembrie. Iata ce taxe propune Firea:Firea a anuntat ca vor fi exceptate de la plata vinietei masinile de interventie, SMURD Ambulanta, Politie, Pompieri, masinile care vin in zona centrala pentru lucrari de utilitate publica si masinile corpului diplomatic., pentru a fi identificati si sanctionati soferii care incalca legea.Zona centrala a fost stabilita in perimetrul delimitat de Piata Victoriei - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Stefan cel Mare - Str. Polona - Str. Mihai Eminescu - Str. Traian - /Bd. Nerva Traian - Bd. Gheorghe Sincai - Str. Lanariei - Calea Serban Voda - Bd. Marasesti - Str. Mitropolit Nifon - Bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - Str. Izvor - Str. B.P. Hasdeu - Str. Vasile Parvan - Str. Berzei - Str. Buzesti - Piata Victoriei."Nu doresc sa ma inscriu si eu in categoria celor inconstienti care nu realizeaza care e pericolul pentru populatie", a spus Firea, in conferinta de presa."Daca vrem ca viitorul orasului si al locuitorilor sai sa nu fie afectat permanent de aceasta amenintare la sanatatea tuturor, trebuie sa actionam! Bucurestiul are nevoie acum de. Sa luptam impreuna pentru oxigenul Capitalei!", declara Firea, in anuntul conferintei.Intrebata ce se va intampla cu banii colectati din aceasta noua taxa, Firea a asigurat ca va fi transparenta si va informa public pe acest subiect."Banii colectati vor intra in bugetul Primariei Capitalei, dar vor fi directionati spre lucrari de cresterea calitatii aerului si mobilitate. Va garantez ca, din cand in cand, vom anunta ce sume s-au colectat si ce s-a intamplat cu acel buget", a spus Firea.Intrebata daca a fost facut un studiu de fezabilitate pentru a vedea cat va scadea gradul de poluare odata cu instituirea taxelor, Firea a spus nu: "Cu siguranta va scadea, dar ramane sa vedem cu cat".