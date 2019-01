Firea arunca vina pentru dezastrul de la RADET pe candidatii PNL la locale. Replica lui Catalin Deaconescu

Catalin Deaconescu: E un fake news!

Dupa ce acum cateva zile, primarul Gabriela Firea a acuzat ca atacurile Opozitiei sunt strigatoare la cer si a sustinut ca nu avea cum "sa fi rezolvat in doi ani ceea ce nu s-a facut de la Revolutie incoace", acum edilul vine cu date noi si arata ca printre adevaratii vinovati sunt actualii candidati ai PNL pentru Primaria Generala si sectoare.Intr-un comunicat remis miercuri, PMB transmite ca "Opozitia uita subit ca, daca s-ar fi preocupat cu aceeasi atentie la momentul potrivit de situatia regiei, adica atunci cand reprezentantii PNL se aflau la carma sa, RADET nu ar mai fi ajuns acum sa lupte pentru supravietuire".Mai mult, institutia precizeaza ca depune toate eforturile astfel incat RADET sa poata oferi servicii publice corespunzatoare, fara insa a comunica si ceva concret in acest sens."Este absolut inadmisibila atitudinea politicienilor PNL care, in loc sa conlucreze pentru a rezolva o problema care afecteaza in mod direct cetatenii Capitalei Romaniei, prefera sa utilizeze acest subiect ca arma politica! PNL ignora flagrant faptul ca in ultimii zece ani a detinut controlul RADET!Liderii PNL inlocuiesc solutiile concrete cu demagogia, impostura si interesele politice si mistifica deliberat adevarul numai pentru a castiga capital politic! Nu putem inlocui masurile concrete, cu rezultate clare pentru cetateni, cu declaratii care sfideaza adevarul! Nu putem imbunatati serviciile publice doar prin acuze politice nefondate, ignorand flagrant realitatea din teren!", a declarat Gabriela Firea.Edilul sustine ca, in decursul ultimilor zece ani, PNL a detinut controlul asupra RADET, precizand ca membri si persoane sprijinite politic au ocupat functiile de decizie din aceasta regie.In cadrul comunicatului, Firea face o lista cu cei pe care ii acuza de situatia actuala a RADET."Actualii candidati ai PNL pentru Primaria Generala si primariile de sectoare sunt, de fapt, groparii RADET. Concret:- in perioada 2009-2013, acum candidat PNL pentru o primarie de sector, a fost presedintele Consiliului de Administratie RADET, este membru PNL si actual consilier general PNL;- 2013-2015 Costin Berevoianu, presedinte CA RADET, sustinut de PNL;- 2015-2016 Gabriel Dumitrascu, vicepresedinte PNL Bucuresti si actual candidat in cursa interna a PNL pentru Primaria Capitalei, alaturi de membri CA, Antonel Tanase, Alin Chitu, Andreea Miu, Marian Agiu, toti acestia fiind membri PNL.Acelasi partid se regaseste si in functiile de director general al RADET:- 2013 Ilie Alexandru- sustinut de viceprimarul PNL Marcel Nicolaescu;- 2013-2014 Marian Agiu - PNL sector 6; 2015 Gabriel Ion Tanase- secretar general al biroului politic PNL Bucuresti;- 2015-2016 Valentin Vitalariu - PNL sector 6.Nici la nivel de director resurse umane si achizitii RADET nu a fost ferit de persoanele sustinute de PNL, respectiv Doina Buzi PNL sector 2 si Anca Dumitru.Continuand pe acelasi principiu, PNL afirma ca primar general a fost in aceasta perioada Sorin Oprescu, insa omite sa spuna ca in toata aceasta perioada, atributiile si coordonarea tuturor activitatilor ce tin de RADET au fost delegate viceprimarilor PNL, respectiv: Mircea Raicu - 2009 - PNL; Teodor Iovici - 2009 PNL; Marcel Nicolaescu - 2013 - PNL si Mircea Raicu - 2016 - PNL", a punctat ea.Contactat de, Catalin Deaconescu, care intentioneaza sa candideze la Primaria Sectorului 1 din partea PNL, a spus ca a fost intr-adevar in CA-ul RADET, dar nu cat sustine Firea si ca oricum nu avea ce sa faca, fiind in minoritate."E un pic fals. Am fost in CA-ul de la RADET intre toamna lui 2010 si primavara lui 2013 sau toamna lui 2013 si e adevarat ca vreo trei luni de zile am asigurat de urgenta presedintia CA-ului, pentru ca din 7 noiembrie ramasesem trei, caci pe ceilalti ii ridicase DNA-ul.A fost un mic scandal cand ei inlocuiau conductele, dar in loc sa puna noi, le puneau pe cele de pe strada vecina, le schimbau intre ele. Ramasesem trei si nu mai functiona. Si vreo trei luni, pana cand a decis Consiliul General sa schimbe tot pe acolo, am fost in situatia asta, dar nu am mai candidat.(presedintele CA al RADET - n.red.) . Trebuie precizat ca in acea perioada a primului mandat al lui Sorin Oprescu, PNL era in opozitie, iar eu eram singurul reprezentant al opozitiei intr-un consiliu format din 7 membri. Nici in perioada in care am fost membru nici in cea in care am exercitat functia de presedinte nu am dispus de o majoritate in CA astfel incat sa pot impune vreo decizie privitoare la evolutia RADET, ci mai degraba am exercitat un rol de supraveghere a activitatii regiei", ne-a spus Deaconescu.Despre comunicatul transmis de Firea presei, Deaconescu spune ca "prezinta informatii false si trunchiate, cu scopul evident de a-i discredita pe cei care au curajul sa comunice bucurestenilor realitatea".Amintim ca in ultimele saptamani RADET s-a confruntat cu numeroase probleme cauzate de diverse avarii care au lasat sute de blocuri din Capitala fara caldura. Ultimul exemplu este de marti, cand elevii din cinci institutii de invatamant din mai multe sectoare au fost trimisi acasa din cauza unei avarii