Firea: Avem 20.000 de teste de COVID-19 pentru testarea populatiei in Bucuresti. Dar nu ni se permite sa le folosim!

"Vorbim despre o testare extinsa. Una 'in masa', cum i s-a zis. Pentru oameni care sa fie testati in afara celor care oricum sunt testati in definitia de caz.Ne-am dorit sa se realizeze. Avem testele necesare, atat la primaria generala, cat si la primariile de sector. Sunt peste 20.000 de teste pentru screening. Avem cadre medicale care sa faca testari. Avem circuitele de testare.Doar ca e blocaj in Bucuresti la acest tip de testare a populatiei. Spre deosebire de alte municipii din tara, unde DSP poate colabora cu autoritatile locale.Am informatii ca sunt mai multe municipii care au comandat teste si au aprobarea DSP-urilor sa testeze. DSP Alba, spre exemplu, a aprobat proiectul Consiliului Judetean de acolo ca sa testeze populatia. Nu contacti ai persoanelor bolnave, nu carantinati. Populatia!Dar la DSP Bucuresti nu se poate. De ce? La DSP Bucuresti nu se raspunde cu zilele... la DSP Bucuresti. E crima!", a spus Gabriela Firea.Primarul general al Capitalei spune ca o testare in masa ar ajuta medicii sa afle cum a circulat virusul in marea masa a populatiei si deci ar fi benefica."Poate ca dupa 15 mai vom avea o relaxare nu doar la nivelul restrictiilor, ci si a mentalitatilor. In alte parti se poate. Dar la Bucuresti primarul nu e simpatizat de Guvern. De parca as face aceste teste pentru mine, nu pentru populatie!", a acuzat Firea.Edilul a facut apel la consilierii PNL sa ia legatura cu guvernul liberal sa "accepte ajutorul Primariei Capitalei" si sa deblocheze proiectul testarii in masa.Pana la testarea in masa, in sedinta de joi, 30 aprilie, consilierii generali au imputernicit Directia Generala de Asistenta Sociala sa cumpere teste rapide pentru COVID-19 pentru toti beneficiarii centrelor sale sociale.Consilierul general USR Ana Ciceala a propus un amendament pentru testarea beneficiarilor cu teste serologice PCR, nu cu teste rapide. Dar amendamentul a fost respins.In consecinta, beneficiarii centrelor sociale ar urma sa fie testati cu teste rapide.Gabriela Firea a spus ca alte 6.000 de teste au fost primite prin donatie de PMB si alocate personalului medical. Iar pentru cumpararea altor 3.000 de teste pentru angajatii din serviciile publice vitale din Capitala urmeaza sa se voteze bugetul.