"Firea cumpara circa 6.000 de truse de prim-ajutor pentru locatarii imobilelor cu risc seismic".

Coform unui anunt publicat pe SEAP-SICAP, Primaria Municipiului Bucuresti a lansat, pe 22 decembrie, o licitatie publica pentru achizitionarea a 5.845 de truse de prim ajutor pentru situatii de urgenta, in vederea transmiterii lor in folosinta gratuita catre cetatenii locatari sau proprietari ai imobilelor cuprinse in lista imobilelor expertizate tehnic incadrate in clasa I de risc seismic care prezinta pericol public, prin reprezentantii legali ai asociatiilor de locatari sau de proprietari.Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii este de 60 de zile, iar contractul nu se reinnoieste.Potrivit caietului de sarcini si draftului de contract, achizitionarea poate fi facuta in baza prevederilor HCGMB nr.167/2012 privind transmiterea in folosinta gratuita a unor truse de prim-ajutor.De asemenea, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatilor in a douasprezecea zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile pana la care pot fi solicitate clarificari sunt 23 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire suntpotrivit sursei citate.In timp ce in Romania autoritatile fac exercitii de pregatire si se cumpara truse de prim ajutor, in alte tari sunt implementate masuri serioase pentru alertarea din timp a populatiei.