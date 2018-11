Firea da 11 milioane de euro pentru a schimba iluminatul in Herastrau

Ziare.

Parcul Herastrau (in prezent parcul Regele Mihai I) va avea un nou sistem de iluminat si un sistem de supraveghere video, potrivit unui proiect aprobat, joi, in sedinta CGMB, care presupune aprobarea sumei de 52 de milioane de lei (peste 11 milioane de euro), pentru acest obiectiv.Iluminatul public din Herastrau ar urma sa fie cu tehnologie LED, iar Primaria Capitalei spune ca actualul sistem este unul foarte vechi, din cauza caruia se platesc foarte multi bani pentru electricitate. Parcul Herastrau are 187 de hectare, iar aleea care inconjoara lacul are o lungime de aproape 6 kilometri.Proiectul a primit si 15 voturi impotriva si a creat controverse intre consilieri. Roxana Wring (USR) a precizat ca proiectul nu are avizul Comisiei de Cultura in ceea ce priveste schimbarea stalpilor actuali.