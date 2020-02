Firea da asigurari ca nu va fi majorat tariful la transportul public din Capitala

Ziare.

Intrebata de jurnalisti, cu prilejul Comandamentului iarna de la Municipalitate, daca ar accepta o solicitare a STB de dublare a tarifului pentru calatoria in transportul public in comun, Firea a raspuns:"Nu se pune problema sa majoram tariful pentru transportul public de calatori. Am vazut si eu stirile. Domnul director (al STB - n.r.) spune ca a facut o explicatie mai ampla in cadrul interviului pe care l-a acordat, ca s-a scos din context aceasta informatie, care nu este reala, in sensul in care nu am discutat niciodata sa luam aceasta masura - dublare sau triplare a costului biletului pentru a circula cu autobuzul, tramvaiul sau cu troleibuzul ori abonamentul. (...) La nivel de contabilitate lucrurile stau asa cum au fost descrise de catre domnul director si anume pretul real al unui bilet e, spre exemplu, de 6 lei si se plateste 1,3 - 1,5".Firea a amintit ca sunt multe categorii care beneficiaza de gratuitati ori reduceri."Elevii nu platesc nimic, pensionarii nu platesc nimic, persoanele cu dizabilitati, de asemenea, au gratuitate si sunt si alte categorii care beneficiaza de gratuitati ori reduceri, e adevarat, dar am vazut si eu ca de doua zile se discuta intens despre faptul ca primarul general Firea acum, pe ultima suta de metri a primului mandat, da o lovitura de gratie cetatenilor din Bucuresti si scumpeste biletul de autobuz. Nu, nu e adevarat", a adaugat Firea.Declaratiile edilului vin in contextul in care directorul general al STB, Andrei Creci, a anuntat ca intentioneaza sa mareasca pretul calatoriei si ca spera ca acest lucru sa se intample anul acesta.