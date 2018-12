Firea da cu 60% peste pretul pietei pe apartamentele pentru medici

De unde cumpara Firea locuintele

Cubic Residence SRL - 37 apartamente cu doua camere, 10 apartamente cu 3 camere;

Iridex Group Import Export - 5 garsoniere, 18 apartamente cu doua camere, 20 apartamente cu 3 camere;

Impact Developer&Contractor (Greenfield) - 70 apartamente cu 3 camere;

Ipsilanti Invest - 1 garsoniera si 16 apartamente cu 3 camere;

Preturile la care primaria va cumpara aceste apartamente sunt insa chiar si cu 60% mai mari decat cele ale pietei.Locuintele vor fi achizitionate de la 4 dezvoltatori: Cubic Residence SRL, Iridex Group Import Export, Impact Developer&Contractor si Ipsilanti Invest.USR Bragadiru a analizat ofertele celor de la Cubic Residence SRL, ansamblu situat pe Prelungirea Ghencea, in zona Bragadiru.Astfel, un apartament cu 3 camere in acest complex costa 75.500 de euro, iar primaria il cumpara cu peste 121.000 de euro. Asadar, locuinta va fi achizitionata cu un pret mai mare cu circa 60% fata de oferta dezvoltatorului."Oferta imobiliara in zona este bogata si evident ca se afla la vedere, de aceea, niciun locuitor din Prelungirea Ghencea nu putea lua de bun un pret de peste 80.000 de euro pentru un apartament de doua camere, cu suprafata de 55 mp.Dar sa trecem la comparatie pe cifre. Suntem in posesia unei oferte oficiale pentru un apartament cu 3 camere in ansamblul Cubic Residence.In Anexa 2 a hotararii aprobate de CGMB, figureaza 10 apartamente cu 3 camere, intre care si cel de mai sus, identificat inclusiv cu numarul de apartament. Pretul? 563.408,10 lei., asta in conditiile unei tranzactii care implica 47 de apartamente de 2 si 3 camere!", subliniaza USR Bragadiru.Proiectul privind achizitionarea primelor 177 de locuinte din cele 600 pentru medici a trecut cu votul PSD si PNL, iar consilierii USR au votat impotriva."Votul impotriva al colegilor nostri consilieri USR se dovedeste cat se poate de justificat. Din pacate, hotararea a trecut cu voturile consilierilor PNL, argumentate de domnul Ciucu prin oportunitatea proiectului si prin faptul ca i se pare greu sa fie "manarita" o procedura de achizitie la care s-au prezentat 18 ofertanti.Iata ca se poate, cum veti proceda in continuare?", mai afirma USR Bragadiru.Potrivit proiectului de hotarare, locuintele vor fi cumparate de la urmatorii dezvoltatori:I.O.