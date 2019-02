Firea: Daca Dragnea nu modifica bugetul, il vom contesta la CCR

Ziare.

"Daca ramane in aceasta forma bugetul de stat si domnul Dragnea nu intelege sa nu-i pedepseasca pe bucuresteni si sa nu mai demonstreze ca ii uraste, noi vom contesta si la Curtea Constitutionala, si la consiliul legislativ si la contencios, pe toate caile acest proiect pentru ca incalca multe legi. In primul rand, Constitutia.Municipiul Bucuresti este Capitala Romaniei, (...) si nu poate domnul Dragnea, obligand Ministerul de Finante sa modifice bugetul din condei si sa incalce Constitutia si legea administratiei si legea serviciilor sociale si pe de o parte legea finantelor publice locale, prin legea bugetului", a declarat primarul Gabriela Firea, la RomaniaTV.Precizarile vin dupa ce, initial, primarul general Gabriela Firea a transmis, sambata, o scrisoare bucurestenilor in care anunta ca prin proiectul de buget pe 2019, Primariei i se taie 25% din buget, adica 180 de milioane euro, subliniind ca este dovada ca Liviu Dragnea ii uraste pe cetateni. Firea a facut un apel la Calin Popescu Tariceanu sa nu se lase mintit de "plansele colorate cu care va veni Dragnea"."Cu toata responsabilitatea, va aduc la cunostinta ca, prin Proiectul Legii Bugetului, publicat pe site de Ministerul de Finante, Capitalei Romaniei i se taie 180 milioane de euro, adica aproape 25% din buget! Trag concluzia ca Dl Dragnea, cel care conduce de facto guvernul, ii uraste pe bucuresteni. Niciodata un om politic nu a fost atat de inversunat la adresa bucurestenilor si, totodata, la adresa locuitorilor municipiilor din tara. Pentru ca tuturor oraselor si chiar comunelor, guvernul Dragnea cu o mana le-a dat, si cu doua-trei le-a luat", a scris Gabriela Firea, in scrisoarea adresata bucurestenilor si transmisa presei.