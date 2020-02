Firea, despre anuntul sustinerii PNL pentru Nicusor Dan: Ca nuca in perete si colac peste pupaza!

Ziare.

com

"Ce pot sa va spun? Stiti cum e: tara arde si batraneii se piaptana - ca nu erau niste doamne care se pieptanau, erau niste batranei simpatici. Nu ai ce sa spui in astfel de situatii, in care toata lumea este speriata, tensionata, toti ne punem intrebari. Poate aveti si dumneavoastra prieteni in familie... Au golit rafturile, farmaciile, ne uitam cu totii peste tot sa vedem: apare, nu apare antidot, vaccin, tratament... Unde cazam persoanele care vin din Italia, ca vin cu sutele din Franta, din China... Au ajuns sa fie dati afara din metrou barbati doar pentru ca seamana cu asiatici. Copii care vin din zonele afectate se duc la scoala si parintii, care, unii dintre ei sunt medici, ii invata sa se duca la scoala si nu inteleg de carantina.In tot acest peisaj, care nu trebuie sa fie de speriat, dar care trebuie sa ne responsabilizeze, si, in plus, faptul ca nu avem un guvern stabil, care sa fie investit de catre Parlament cu toate prerogativele si sa aiba toate parghiile juridice ale unei guvernari sanatoase, am vazut si eu asa,", a apreciat Gabriela Firea, raspunzand unei intrebari din partea presei.Pe de alta parte, ea a declarat ca le ureaza succes tuturor candidatilor la alegerile locale, adaugand insa ca atentia a fost concentrata pana in prezent doar asupra Primariei Capitalei."Le urez succes cu mult fair play tuturor candidatilor de la toate primariile din tara, pentru ca am vazut ca toata campania s-a concentrat doar pe Bucuresti. Sa stiti ca mai sunt primarii si in tara. Multe, multe. Dar se vorbeste doar despre Bucuresti. Oare de ce?!", s-a intrebat Firea.In alta ordine de idei, ea l-a indemnat pe premierul interimar, Ludovic Orban, sa nu ii mai transmita prin intermediari mesaje sotului sau, Florentin Pandele, primar al orasului Voluntari, ci sa discute cu acesta in mod direct."L-am vazut pe domnul premier, care a fost demis de catre Parlament, ca ii transmite bezele sotului meu. Eu ii voi transmite - ca am numarul lui de telefon - telefonul sotului. Nu ar fi mai bine sa vorbeasca ei direct? De ce ma folosesc pe mine ca si translator sau curea de transmisie? Au fost colegi la PNL in anii '90. Cine stie ce or avea ei de impartit si ii incurcam. Au fost prieteni, mergeau la mese impreuna. Stiu anumite lucruri unul despre celalalt. Mai ales unul, mai apropiat de mine, despre celalalt. Eu zic sa le facilitam un acces direct. Sa nu mai transmita prin mine si prin televiziuni. Cam atat. Pur si simplu de ne-comentat. Tuturor candidatilor, mult succes!", a conchis Firea.Citeste si: