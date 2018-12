Firea, despre bebelusii infectati cu stafilococ auriu: Situatia nu e asa dramatica

Ziare.

"Trebuie spus ca atat eu ca parinte, cat si toti cei implicati trebuie sa ii asiguram pe parinti ca vom face tot ceea ce tine de noi ca astfel de lucruri sa nu se mai repete. In primul rand sa le cerem scuze parintilor, ca am vazut ca nu a facut-o nimeni. Situatia nu e asa dramatica cum au prezentat-o unii, dar nu e nici placuta. Trebuie sa fim sinceri si sa spunem despre ce este vorba si sa le cerem scuze parintilor pentru neplaceri", a punctat ea.Firea a tinut sa precizeze ca maternitatea Giulest e e una dintre cele mai mari si mai cautate din tara."Si eu am nascut primul copil tot la maternitatea Giulesti. E una foarte buna. In noiembrie si octombrie, cele vizate de acest posibil stafilococ, s-au nascut aproape 700 de copii din care 20 au prezentat diferite afectiuni cutanate si au ajuns la spitalul Grigore Alexandrescu. In acest moment sunt 15 bebelusi internati, doar 11 au confirmat stafilococul, in cazul a 4 se asteapta rezultatele analizelor. E adevarat nu este ceva grav, nu este niciun copil pus in pericol, dar este o situatie care trebuie gestionata", a adaugat ea.Firea a precizat ca aceasta este o situatie care trebuie gestionata si ca inca"104 cadre medicale au fost verificate, la 20 s-au gasit, acestea sunt in concediu sau libere. Acum e o intreaga discutie si dezbatare ca legislatia nu e foarte clara. Ca nu exista niciun simptom ca si noi putem fi purtatori si sa nu stim", a spus ea.Primarul general sustine ca nu exista obligativitatea purtarii permanente a mastii, ceea ce este o problema si ca acest lucru ar trebui schimbat, asa cum ar trebui impus ca asistentele sa schimbe manusile chirurgicale la fiecare bebelus cu care intra in contact.Edilul a adaugat ca bacteriile din spital apar si din cauza apartinatorilor care nu respecta regulile de igiena."Sunt astfel de situatii. Spitalele nu au cum sa fie un mediu steril ca vin pacienti, vin apartinatori. Apartinatorii nu inteleg mereu sa respecte regulele de igiena", a mentionat Firea.