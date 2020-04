Poluare masiva in Bucuresti. Firea: Asta este mana criminala acoperita de Guvern! CSAT sa intervina!

Ziare.

com

"CSAT-ul trebuie sa intervina! Populatia este pusa in pericol! Am avut rabdare si am asteptat o explicatie verosimila din partea Guvernului, prin Ministerul Mediului! Nu am iesit imediat cu declaratii publice. Dar, in lipsa unor informari corecte si, mai ales, a unor masuri concrete pentru prevenirea unor astfel de 'accidente' de poluare, care ne omoara incet dar sigur, ma vad nevoita sa apelez la cel mai important for care vegheaza siguranta cetatenilor", a scris primarul pe contul sau de Facebook.Gabriela Firea critica Ministerul Mediului, condus de Costel Alexe, ca nu a intervenit in acest nou episod de poluare."Cum poti sa te numesti Minister al Mediului si ieri sa postezi pe FB, palid, fara nicio ingrijorare, ca e un incendiu de vegetatie prin Ilfov, pe la Peris, si sa nu trimiti controale si verificari drastrice in zona? Unde e ministrul? De ce nu e pe teren??Iar azi vii nonsalant, tot pe FB, sa spui ca arde o fosta ferma de porci de la Peris. Care, iata, a poluat jumatate si Ilfov si aproape tot Bucurestiul!Este strigator la cer! Se musamalizeaza ceva! Este cineva acoperit! Se intampla ceva necurat si Garda de Mediu, care apartine de Ministerul Mediului, sigur stie si nu comunica cinstit cetatenilor!", acuza Firea fara dovezi concrete.Ea considera ca, in acest context, nu mai e suficienta doar demisia sau demiterea ministrului Mediului, pentru ca este vorba despre o "mana criminala acoperita de Guvern"."(...)Daca cetatenii din Bucuresti si din Ilfov se mai pot considera aparati de institutiile statului.Daca nu, punem toti mainile pe piept si asteptam apocaliptic sa ne ia. Eu refuz acest din urma scenariu!", se mai arata in postarea din mediul online.Ulterior, intr-o interventie live pe contul sau de Facebook, edilul a reluat aceste idei, dar a adaugat ca "a inteles de la oameni" ca fosta ferma de porci de la Peris a fost focar de infectie cu pesta porcina."Am inteles de la oameni din zona, din Ilfov in special, ca acolo era un focar de infectie, care trebuia verificat de Ministerul Mediului, prin Garda de Mediu. Era un pericol. Acolo in Peris a fost o ferma cunoscuta, iar pesta porcina a afectat aceasta ferma foarte mare si ar fi trebuit ca autoritatile statului, impreuna cu proprietarii, sa ia masuri sa stinga focarul periculos pentru intreaga populatie. Credem ca este la mijloc si o mana criminala", a afirmat primarul general al Capitalei.Locuitorii din zona de nord a Capitalei reclamau, miercuri dimineata, ca aerul este irespirabil. Probleme cu calitatea aerului sunt si in Sectorul 6. In ambele zone se simte, potrivit relatarilor, un puternic miros de cauciuc sau de plastic ars.Poluarea masiva din nordul Bucurestiului este cauzata de un incendiu de vegetatie care a ajuns la depozitele de dejectii ale unei foste ferme de porci, sustine ministrul Mediului, Costel Alexe.Acesta a mai spus ca, desi fumul miroase extrem de urat, el nu este toxic. Pompierii muncesc de ieri dimineata la stingerea incendiului, dar inca n-au reusit sa rezolve problema.