Firea, dupa ce ICCJ a decis ca Primaria sa-i plateasca despagubiri lui Costica Constanda: Nu avem bani

"Ce se va intampla acum? Are Primaria la dispozitie 115 milioane de euro sa ii dea drept despagubire dlui Constanda pentru un teren castigat in 2003? Nu avem acesti bani. Primaria Capitalei are mari probleme financiare", a declarat Gabriela Firea, miercuri, intr-o conferinta de presa dedicata acestui subiect.Edilul a precizat ca Primaria a fost nevoita sa se imprumute de bani pentru a achita plata la gaze."Noi am luat o aprobare sa ne imprumutam cu 100 milioane de euro pentru a achita plata la gaze. Intr-adevar, dupa ce vom primi motivarea si vom vedea exact ce scrie in aceasta, e clar ca trebuie sa respectam decizia Inaltei Curti, vom plati esalonat, iar avocatii nostri vor intra in discutie cu avocatii dlui Constanda. Avem in sprijinul nostru o OUG, nr.22/2002, care explica care este modalitatea de plata atunci cand trebuie executata o datorie pe care o are o institutie publica.In calculul sumelor care vor fi platite esalonat se va tine cont de datoriile urgente pentru functionarea institutiei, precum subventii la RADET, salariile, etc. Dupa ce se scad aceste sume, cu siguranta se va putea face o calculatie pentru achitarea acestor plati, dar mai sunt pasi de trecut si e normal sa ii depasim pe toti in succesiunea lor", a adaugat Firea.Primarul a mai precizat ca inca de anul trecut Primaria Capitalei are deja aproximativ 10 milioane de euro intr-un cont ce poate fi executat oricand de omul de afaceri Costica Constanda. Inalta Curte a transat definitiv si irevocabil acest dosar cu miza imobiliara si financiara uriasa pentru bucuresteni. Primaria Capitalei trebuie sa ii plateasca omului de afaceri Costica Costanda suma de 69.312.000 de euro, in echivalent in lei la data platii, la care se adauga dobanda legala aferenta acestei sume, incepand cu data introducerii actiunii - 20 ianuarie 2010 pana la data platii efective a sumei. De aici si suma lansata in spatiul public de primarul general - 115 milioane de euro.In schimb, afaceristul va trebui sa returneze Satul Francez in starea in care l-a primit.