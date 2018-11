Firea e socata de decizia instantei privind Companiile Municipale: Vom analiza si vom cere opinia unor juristi

Unul dintre avocatii care au castigat procesul o contrazice pe Firea

Ziare.

com

Intr-un comunicat remis presei, Gabriela Firea a precizat ca astfel de companii exista si in alte mari orase ale Europei, iar atunci cand au fost infiintate in Bucuresti, precum si pe parcursul procesului, ar fi avut "confirmarea scrisa a unor cadre didactice- profesori universitari cu o reputatie nestirbita, in acest domeniu, ca adoptarea acestor hotarari s-a facut cu respectarea stricta a textelor de lege"."Se pare insa ca o instanta din Romania a decis ca aproape toate deciziile in Consiliile Locale si in CGMB nu pot fi adoptate decat cu o majoritate de 2/3, astfel incat probabil se va ajunge, prin astfel de interpretari la o blocare completa a functionarii orasului", afirma Firea, adaugand: "", fara sa precizeze la cine se refera atunci cand vorbeste la plural.Pe de alta parte, primarul general sustine ca respectivele companii "exista in continuare (...) iar aceasta anularea a HCMB- acte administrative, nu va produce efecte (automate) asupra unor societati functionale"."Probabil, tot instantele, in intelepciunea lor, ne vor explica cum procedam in continuare", se mai arata in comunicat.Reactia primarului general a venit la scurt timp dupa ce USR Bucuresti a anuntat ca a castigat definitiv in instanta procesul deschis anul trecut dupa ce s-au infiintat Companiile Municipale, la cererea primarului general,, asa cum prevede legea in cazul hotararilor referitoare la patrimoniul unei localitati., unul dintre cei care au obtinut aceasta victorie in instanta, a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca prin decizia definitiva data astazi de Curtea de Apel Bucuresti s-a stabilit ca "nici in Bucuresti, nici in alt oras o hotarare privind patrimoniul nu se poate lua decat cu votul a doua treimi dintre consilieri"."E interesant de urmarit ce se va intampla", a mai spus el.Mircea Ursuta a subliniat ca in Legea administratiei locale prevederea referitoare la patrimoniu este "singura situatie care impune o majoritate de 2/3 dintre voturi, tocmai ca o putere vremelnica sa nu poata sa dispuna de bunurile localitatii".Intrebat daca exista vreo posibilitate ca respectivele companii sa functioneze in continuare, avocatul a raspuns: "Nu exista nicio sansa"., decizia se aplica (...) Din cunostintele mele nu exista alte situatii similare in tara, de aceea decizia este foarte importanta, cu caracter de precedent si pentru viitor", a mai declarat avocatul Mircea Ursuta.