Firea e suparata ca sora ei a fost demisa de la Garda de Mediu: Putea mult mai mult, dar am sfatuit-o sa nu accepte, pentru ca eu sunt primar

Ziare.

com

Sora primarului PSD, pe nume Angelica Cobzaru, era din 2018 director de cabinet la Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu. Joi, Alexe a anuntat ca a cazut de acord cu sefa Garzii de Mediu Gabriela Dorojan ca aceasta sa demisioneze. Astfel, si sora lui Firea isi pierde locul de munca."Vreau sa fac precizarea legata de stirea de can-can transmisa de catre domnul ministru in loc sa vina aici la intalnirea cu mine si expertii in domeniul mediului. A vrut sa dea asa o mica senzatie, ca ar fi si la mine asa o culpa...", a inceput Firea subiectul, gesticuland teatral.Ea a continuat pe un ton ironic sa spuna ca sora ei a fost indepartata, pentru ca liberalii sa faca loc clientelei, chiar daca sunt oameni care nu au specializarile surorii sale."Bineinteles, sora mea, neavand 3 la BAC, am vazut ca asa se promoveaza, nefiind sponsor PNL, nefiiind agramata, avand 2 facultati realizate cu adevarat, nu copii dupa diplome, si un doctorat in protectia mediului, nu mai are cum sa lucreze in domeniu, ca trebuie sa lase loc unora cu 3 la BAC, unora care s-au ocupat de cadastru, sponsorilor PNL si agramatilor.Ea a avut oferte si propuneri de a fi mult mai mult decat seful de cabinet al comisarului Garzii de Mediu, pentru CV-ul profesional, dar avand in vedere ca eu sunt primar general si sunt implicata in activitatea politica, intotdeauna am sfatuit-o sa nu accepte aceste avansari tocmai pentru a nu se specula ca au fost facute pe criteriu personal si nu profesional", a acuzat Firea.Inainte Angelica Cobzaru a lucrat tot in subordinea Gabrielei Dorojan, la Agentia de Protectia Mediului Ilfov si in momentul in care aceasta din urma a venit la sefia Garzii de Mediu a urmat-o."Ati vazut, capul lui Motoc vrem, ca ceilalti de acolo sunt toti competenti. (...) E bine sa plece ei, sora fiind si lector universtar doctor, e bine sa plece si sa vina cei cu 3 la BAC, sponsorii paginii de Facebook a PNL, am vazut ce se promoveaza...Asta a fost mica lovitura data inainte de conferinta de presa de dl ministru, atat a putut, atat se poate, ce pot sa spun mai mult?! Il felicit si il indemn sa nu mai toace sute de mii de euro pe bani europeni pe un apartament al famileii sale pentru 3 serpisori", a conchis Firea.Ea a facut referire la faptul ca, in urma cu mai multi ani, o asociatie a carui manager era Costel Alexe si care avea sediul in apartamentul familiei actualului ministru a accesat 350.000 de euro din fonduri europene pentru protejarea unei specii de vipere din zona Moldovei, insa la final a raportat ca a gasit in cele doua situri doar trei vipere.