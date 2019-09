Firea explica de ce le da cate 3.000 de euro taximetristilor pentru a-si lua masini noi. Proiectul a trecut la vot

UPDATE

"Unul dintre cele mai importante proiecte care se afla pe ordinea de zi astazi, si ma refer la cel care se inscrie in eforturile noastre de a lupta cu poluarea in Bucuresti. Asa cum stiti, Capitala si alte cateva orase importante din tara au primit avertisment de infringement de la Comisia Europeana si nu doar de frica sumelor pe care ar urma sa le platim, ci pentru viata si sanatatea locuitorilor din Bucuresti sau a turistilor, cred ca trebuie sa luam foarte in serios, asa cum am facut-o si in ultimii doi-trei ani, problema poluarii si sa venim cu proiecte tintite", a inceput Firea discursul in fata consilierilor.Astfel, ea a spus ca propune dezbaterii si aprobarii un proiect care se numeste "Rabla pentru taximetre"."Este vorba despre acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.000 de euro, la cursul BNR, tuturor taximetristilor care detin in acest moment autoturisme poluante. Trebuie sa recunoastem faptul ca un cetatean care are un autoturism poluant face 2-3-4 drumuri pe zi, in medie 30 de km pe zi, pe cand un taximetrist poate ajunge si la 150 de km pe zi. Iata cata poluare poate aduce", a mentionat primarul.Apoi, Firea a explicat cate taxiuri poluante exista inregistrate in Bucuresti."Din totalul de 10.055 de licente, potrivit legii 38, pe care le are Bucurestiul, 7.500 sunt legale si regulamentare, celelalte fiind in diverse stadii litigioase. Din aceste 7.500 de taximetre, 5.500 sunt poluante. Aici incearca proiectul nostru sa rezolve problema poluarii si tintim direct din 1 ianuarie 2020 acordarea a 3.000 de ecovouchere, pentru inceput, pentru taximetre", a spus primarul general.Edilul a mentionat ca stie ca efortul este mare, dar ca de fapt este "mic comparativ cu tot ceea ce se va intampla ca efecte pozitive in oras, pentru sanatatea noastra, a copiilor nostri, a celor care ne viziteaza"."Mult mai importanta este preventia decat tratarea unor boli care sunt potentate, agravate de poluare. Stiu ca vor fi dezbateri aprinse. Voi prelua sugestiile rationale venite din partea consilierilor generali, asa cum am facut-o de fiecare data", a punctat ea.Amintim ca, tot in ideea luptei cu poluarea din Bucuresti, acum cateva saptamani, Firea a pus in dezbatare publica si proiectul prin care vrea sa introduca taxa auto in Capitala.