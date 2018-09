Firea face a doua rectificare bugetara in doar doua saptamani. Ia bani de la strazi, da la asistenta sociala

Bani mai putin la Administratia Strazilor, in ciuda protestelor

50 de milioane de euro pentru Parcul Verdi

Preluarea Parcului National, pentru amenajarea unor spatii de vizionare a meciurilor din UEFA EURO 2020

RATB pana in Ilfov

Taxiul in viziunea lui Firea: Interzis la Uber, Taxify si Star Taxi

Ziare.

com

Primaria vrea sa suplimenteze bugetele de la centrul de proiecte educationale PROEDUS cu 12 milioane de lei si cu 8 milioane de lei la Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB) . In schimb, va fi redus cu 40 de milioane de lei bugetul Administratiei Strazilor si cu 26,6 milioane de lei la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB).Va mai fi supusa votului consilierilor generali cumpararea celor sapte terenuri de 4,6 ha care formeaza Parcul Verdi de la actualul proprietar, Dragos Savulescu, fost actionar la clubul Dinamo, condamnat in prima instanta. Pretul cerut de el este de aproape 50 de milioane de euro.Un alt proiect de hotarare care se afla pe ordinea de zi a CGMB se refera la transformarea oficiala a RATB in societate pe actiuni, prin semnarea actului constitutiv. Controversatul regulament pentru transportul in regim taxi, prin care sunt interzise aplicatiile de transport alternativ, se afla din nou pe ordinea de zi, dupa ce a fost retras in luna martie.Aceasta este a doua rectificare bugetara propusa in doar doua saptamani, dupa cea din 23 august.Au fost introduse in noul proiect de rectificare bugetara sumele pentru implementarea proiectului de wi-fi gratuit in Bucuresti, respectiv 1 milion de lei si a fost suplimentat bugetul pentru realizarea celor patru trasee de biciclete din Capitala, cu suma totala de 22 de milioane de lei.Va fi suplimentat bugetul si la Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB), care solicita Primariei Capitalei inca 8 milioane de lei, la fel si la PROEDUS, care cere inca 12 milioane de lei.In schimb, este redus bugetul la Administratia Fondului Imobiliar cu 10 milioane de lei. Sunt luati bani si de la Administratia Strazilor, unde recent au fost loc proteste ale angajatilor, provocate de faptul ca echipamentele lor vor fi inchiriate celorlalte institutii din subordinea municipalitatii, dar si pentru ca li s-a spus ca trebuie sa-si dea demisia pentru a fi angajati in companiile municipale, fara sa aiba aceleasi drepturi si fara ca macar sa aiba certitudinea ca va ocupa acel post. Astfel, se diminueaza bugetul cu 40 de milioane de lei, iar 3,5 milioane de lei sunt scazuti din fondul de salarii.Primaria vrea sa reduca bugetul si la Administratia Cimitirelor, cu 2 milioane de lei si cu 26,6 milioane de lei la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB), inclusiv in ceea ce priveste cheltuielile de personal, dar si proiectele de reparatii la barajul Tei, la podul din Parcul Tineretului si la lucrarile la instalatia de alimentare cu apa din Parcul Cismigiu.Potrivit proiectului de hotarare, Geta Savulescu si Dragos Savulescu vor vinde municipalitatii cele sapte terenuri pe care le detin din Parcul Verdi, in suprafata totala de 46.088 de metri patrati, cu 1.080 de euro pe metru patrat, insemnand un pret de aproape 50 de milioane de euro pe toate cele sapte terenuri, care au intre 752 de metri patrati si 13.113 metri patrati.Suprafata a fost retrocedata in urma cu multi ani, insa a ramas nefolosita: spatiul verde este neingrijit si nici proprietarii nu pot exploata zona."Avand in vedere solicitarea doamnei Savulescu Geta si domnului Savulescu Emil Dragos, Comisia municipala pentru analiza si identificarea solutiilor pentru trecerea in propietatea Municipiului Bucuresti a terenurilor retrocedate si amenajate ca spatii verzi sau locuri de joaca pentru copii (...) a analizat si stabilit inceperea procedurilor de achizitie a sapte ternuri in suprafata totala de 46.088 de metri patrati situate in Bucuresti, ce reprezentau inaintea retrucedarilor imobiul denumit generic Parcul Verdi", se arata in proiectul de hotarare.Potrivit raportului de specialitate, in 2017, la nivelul Primariei Capitalei a fost formata o comisie pentru analizarea si identificare unor solutii pentru recuperarea terenurilor retrocedate, spatii verzi sau locuri de joaca, asa cum este si situatia Parcului Verdi.Initial, in iunie 2018, aceasta comisie a cerut un raport de evaluare pentru stabilirea costului per metru patrat din terenurile care formeaza Parcul Verdi. Astfel, SC Media City a stabilit o valoare totala de 26,4 milioane de euro pentru cele 4,6 hectare, adica aproximativ 600 de euro pe metru patrat.Intre timp, insa, de la data intocmirii rapoartelor si pana la intrunirea comisiei, a fost modificata Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate public, noile prevederi stabilind ca pot face obiectul exproprierii si lucrarile de conservare sau amenajare a spatiilor verzi, adica si terenurile incadrate ca spatii verzi pot fi evaluate dupa grilele notariale, care se situeaza in acest caz la 1.300 euro/mp.De acest motiv s-au legat si proprietarii terenurilor din Parcul Verdi atunci cand au facut si ei propria lor evaluare si au cerut 1.855 de euro/mp, adica peste 87,4 milioane de euro pentru cele 4,6 hectare.Primaria a cerut un nou raport de evaluare, din care a reiesit ca valoarea pe care ar trebui sa o plateasca PMB ar fi de 59 de milioane de euro. Intr-un final, familia Savulescu a stabilit oferta de 1.080 de euro/mp, adica aproape 50 de milioane de euro.Pentru a trece, proiectul de hotarare are nevoie de doua treimi din voturi.Actualul proprietar al terenurilor de 4,6 ha este Emil Dragos Savulescu, fost actionar la Clubul Dinamo, condamnat anul trecut alaturi de Radu Mazare la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar cu prejudiciu de 114 milioane de euro.Primaria Capitalei vrea sa preia in administrare Parcul National, pentru a amenja acolo spatii de vizionare si zone destinate fanilor care sa urmareasca meciurile din campionatul european de fotbal UEFA EURO 2020. Tot pentru campionatul european de fotbal, municipalitatea intentioneaza sa preia de la Primaria Sectorului 2 si Teatrul de Vara.Potrivit proiectelor de hotarare, atat Parcul National, cat si Teatrul de Vara vor fi transferate din administrarea Consiliului Local Sector 2 in administrarea Consiliului General.In ambele zone ar urma sa fie amenajate, conform planului propus de UEFA, spatii pentru vizionarea meciurilor de fotbal."In vederea organizarii spatiilor de vizionare si a fan-zonelor destinate desfasurarii turneului UEFA EURO 2020, este necesara, oportuna si legala preluarea din administrara Consiliului Local Sector 2 in administrarea directa a Consiliului General, a imobilului Parcul National, din Bd. Basarabia nr. 25-35, Sector", se arata in proiectul de hotarare privind transferul Parcului National.Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata oficial in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA. Proiectul de hotarare se refera la acordarea de mandat lui Orlando Culea, fost presedinte de sedinta in CGMB si consilier PSD, pentru semnarea actului constitutiv al Societatii de Transport Bucuresti (STB).CGMB a decis in 22 februarie ca RATB sa fie transformata in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA. Actionarii vor fi Primaria Capitalei, prin Consiliul General, si Primaria Ilfov, prin Consiliul Judetean. Societatea nou infiintata va avea un capital social de peste 129 de milioane de lei, iar angajatii regiei vor fi preluati si reincadrati pe aceleasi functii.Despre reorganizarea RATB se vorbeste inca din 2016, cand CGMB aprobase studiul de oprtunitate in acest sens, iar municipalitatea promitea ca regia sa fie transformata pana la inceptului anului. In aprilie 2017, viceprimarul Aurelian Badulescu estima ca Regia se va transforma in societate pe actiuni in jurul lunii august.Un alt proiect de hotarare legat de RATB se refera la aprobarea regulamentului si contractului de delegare directa a gestiunii de transport public de calatori catre noua STB, atat in Capitala, cat si in localitatile din Ilfov.Conform proiectului de hotarare, valoarea totala a contractului este de peste 2 miliarde de lei, iar valoarea medie anuala este de aeste 1 miliard de lei, la care se adauga TVA. Durata contractului este de maximum doi ani.RATB are in total 1.147 de autobuze, din care sunt scoase zilnic pe traseu 807.In ceea ce priveste reteaua de autobuze care circula in judetul Ilfov, la sfarsitul anului 2016, 46 de autobuze asigurau transportul pe 17 linii preorasenesti pentru care s-au incheiat contracte intre RATB si 12 localitati (1 Decembrie, Bragadiru, Buftea, Chitila, Magurele, Otopeni, Afumati, Domnesti, Mogosoaia, Clinceni, Popesti-Leordeni, Chiajna).Controversatul regulament de transport in regim de taxi se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei CGMB.Desi nu in mod clar, regulamentul interzice practic aplicatiile pentru transport alternativ in regim taxi, precum Uber, Clever Taxi, Taxify sau Star Taxi, pentru ca transportatorii trebuie sa aiba obligatoriu servicii de dispecerat, iar aceste aplicatii nu au astfel de dispecerate."Pe teritoriul municipiului Bucuresti, serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toti transportatorii autorizati si nu se pot executa decat de dispecerii taxi autorizati de Autoritatea de Autorizare a PMB. (...) Unui transportator nu i se poate atribui in gestiune executarea unui serviciu public de transport in regim de taxi daca nu isi autorizeaza propria activitate de dispecerat sau daca nu apeleaza la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale", se arata in document.Acest proiect s-a aflat pe masa consilierilor generali si in luna martie a acestui an, insa atunci a fost retras de pe ordinea de zi in urma reactiilor negative pe care le-a primit. Municipalitatea spunea atunci ca se renunta la proiect, pentru ca urmeaza sa fie modificata si Legea taximetriei.De altfel, miercuri deputatul Nicusor Dan a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca va depune vineri plangere penala la DNA pentru abuz in serviciu impotriva primarului Capitalei Gabriela Firea si realizatorilor raportului de specialitate al regulamentului.