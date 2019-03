Firea face pasarele de 18 milioane de euro in Bucuresti (Galerie foto)

Foto: Primaria Capitalei

Ziare.

com

"Pentru siguranta pietonilor ca in orice capitala e necesar si in Bucuresti sa se construiasca pasaje si pasarele pietonale. Avem de aprobat 8 pasarele. Nu sunt de acord cu cei care afirma ca o pasarela pietonala inseamna fier vechi care va rugini. Cred ca sunt extrem de importante", a spus Firea, la inceputul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Proiectul a fost apropat, iar acum bucurestenii trebuie sa se astepte ca in Capitala sa apara opt pasarele care vor costa in total aproximativ 18 milioane de euro.- Soseaua Mihai Bravu nr. 20;- Soseaua Alexandriei nr. 2 - Iesire Bucuresti - Bragadiru;- Calea Grivitei - RATB Carpati;- Bd Doamna Ghica x RATB Dimitrie Grozdea;- Sos Pipera - Sediu Prefectura;- Str Liviu Rebreanu - la Mall Park Lake;- Bd Iuliu Maniu - la hypermarket Cora.Fiecare dintre pasarele are termen de constructie de 12 luni si va fi facuta din structura metalica, cu balustrade din sticla si metal.