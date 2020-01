Firea i-a cerut ministrului Transporturilor sa ridice barierele CFR din nordul Capitalei la orele de varf

Ziare.

com

"O alta sursa de trafic intens sunt barierele CFR coborate la varfurile de trafic. Ma refer la Petricani si Andronache. Am trimis o scrisoare si am fost contactata de catre ministrul Transporturilor.Sunt covinsa ca va gasi o solutie pentru ca aceste bariere sa nu mai fie coborate la ore de varf, adica dimineata intre 6.30 - 9.30 si dupa-amiaza, intre 16.30 si 19.30", a declarat primarul Gabriela Firea, la comandamentul de trafic, organizat cu prilejul inceperii noului semestru scolar.Potrivit primarului general al Capitalei, de foarte multe ori, aceste bariere sunt coborate si cate jumatate de ora."Creeaza un trafic intens in zona Pipera, unde sunt si foarte multe corporatii cu mii de angajati. Se creeaza congestie in trafic in acea zona", mai spune Firea.