Firea i-a delegat viceprimarului Badulescu atributiile privind situatiile de urgenta. Sustine ca nu fuge de responsabilitati

"Incepand cu data de 20.03.2020, se deleaga domnului viceprimar general Badulescu Aureliantoate atributiile prevazute de lege privind situatiile de urgenta (incendiu, cutremur, imbolnaviri in masa, precum si alte riscuri asimilate sau evenimente de calamitate) la nivelul Municipiului Bucuresti, pana la incetarea mandatului Primarului General al municipiului Bucuresti, doamna Gabriela Firea", se arata in dispozitia semnata de Gabriela Firea si postata pe site-ul Primariei Capitalei.Primarul general explica faptul ca decizia a fost luata pentru ca in aceasta perioada, reprezentantii Primariei Capitalei trebuie sa participe simultan la mai multe comandamente de urgenta sau sedinte operative si pentru ca, potrivit legislatiei in vigoare, decidentii trebuie sa aiba calitatea oficiala sa ia anumite hotarari in timp scurt."Nu fug si nu am fugit niciodata de responsabilitati, am semnat acest document de delegare astfel incat si viceprimarul Capitalei, Aurlian Badulescu, sa poata lua decizii oficiale rapid, in timp real. Astfel, avand in vedere multitudinea de probleme de rezolvat, ne completam si putem participa amandoi, prin rotatie, la sedintele Comitetului municipal pentru situatii speciale de urgenta, la comandamentele de la spitale sau directii sociale, la preluarea persoanelor in carantina etc", afirma Firea, adaugand ca "nu este momentul speculatiilor si atacurilor fara sens".Fostul ministru al Justitiei, deputatul Ana Birchall, arata intr-o postare pe Facebook ca legea este clara in acest caz, o data ce Gabriela Firea a delegat "toate" atributiile lui Aurelian Badulescu, trebuie sa emita o noua decizie prin care atributiile delegate revin in competenta primarului general.Potrvit acesteia, legea spune clar: ori esti delegat, ori nu esti delegat. "Iar cei care nu respecta legea sunt de legat?," se intreaba retoric fostul ministru al Justitiei."Interesant cum afirma ca si-a delegat TOATE atributiile domnului viceprimarIn realitate legea este foarte clara: odata ce aceste atributii sunt delegate, pentru a putea participa lasi pentru a semna si asuma decizii, doamna primar general trebuie sa emita o noua dispozitie prin care atributiile delegate revin in competenta primarului general.Astfel, care mai este logica pentru care, conform prevederilor dispozitiei nr.590 din 20 martie 2020, i se deleaga viceprimarului Aurelian BadulescuLegea spune clar: ori esti delegat, ori nu esti delegat.). Iar cei care nu respecta legea sunt de legat? P.S. ma astept ca in urma acestei postari sa se inmulteasca atacurile la adresa mea... dar mi-am asumat. Trebuie spus adevarul!", scrie Ana Birchall.