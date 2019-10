Firea i-a scris urmasei lui Bratianu: Acuza PNL ca-si aroga pe nedrept merite pentru monumentul nou de la Universitate

Ziare.

com

"Ma vad nevoita sa va transmit public scuze pentru comportamentul iresponsabil al celor care azi, sub stindardul decolorat al marelui partid istoric, intineaza numele si memoria familiei Bratianu si a PNL.O doamna aterizata in fruntea organizatiei de Bucuresti a PNL, pe post de bau-bau pentru cetateni si pentru mine, intrucat nu exista niciun fel de merite profesionale sau/si politice sau de alta natura care s-o legitimeze, si a carei unica ocupatie este diseminarea de imprecatii penibile la adresa mea pe retelele de socializare, a avut tupeul fara margini sa va adreseze o scrisoare deschisa in care face o afirmatie halucinanta, respectiv aceea ca amplasarea monumentului dedicat lui I.C. Bratianu la Universitate este rodul eforturilor PNL.In realitate, distinsa doamna Bratianu, eforturile si contributia PNL se opresc in anul 2014, cand un grup de consilieri liberali au initiat un proiect de hotarare a Consiliului General al Capitalei, referitor la refacerea si amplasarea pe locul initial a monumentului dedicat marelui om politic.Din acel moment, timp de 3 ani, in care PNL a avut si majoritatea in Consiliul General si un primar general interimar, nu s-a mai intamplat nimic. Absolut nimic!", a precizat Gabriea Firea in scrisoarea publicata pe Facebook Potrivit acesteia, abia in 2016, dupa ce a devenit primar general, a fost organizat concursul de solutii, au fost semnate contractele de executie si amplasare a monumentului si au fost alocate fondurile necesare."Aceste lucruri n-ar fi fost posibile fara sustinerea constanta si neconditionata a majoritatii PSD, cei 8 consilieri ai PNL, din totalul de 55, remarcandu-se doar prin voturile consecvent impotriva bugetelor municipale in care erau incluse si alocarile pentru acest proiect.Prin urmare, stimata doamna Bratianu, veti fi inteles cu siguranta ca in aceste conditii nu aveam cum sa permit confiscarea unui act de restituire istorica de catre niste politicieni aflati vremelnic in niste pozitii cu vizibilitate publica si pe care istoria nu-i va retine nici macar din punct de vedere statistic.Nicio ceremonie, mai mult sau mai putin politizata, nu va putea vreodata sa conteze mai mult pentru Bucuresti, pentru istoria Romaniei si pentru familia Bratianu, decat faptul ca monumentul lui I.C.Bratianu se inalta din nou, falnic, in inima Capitalei.Prin eforturile unui primar general PSD, si nu PNL. Si cu sustinerea consilierilor generali PSD si ALDE, nicidecum PNL, care au votat trei ani de zile impotriva. Aceasta este marea diferenta dintre mine, echipa mea si PNL Bucuresti. Ei doar jignesc, vorbesc fara un dram de informare, manipuleaza, rastalmacesc, confisca, demoleaza. Eu rezolv. Echipa mea construieste. Si acest monument este o dovada graitoare", a adaugat primarul Capitalei.Acum cateva zile, Violeta Alexandru a trimis o scrisoare catre Marie Helene Bratianu in care a acuzat-o pe Firea de o "sarada" in privinta dezvelirii monumentului."Doresc sa incep aceasta scrisoare deschisa prin a va cere scuze, in numele actualei administatii PSD ce se afla in fruntea Capitalei astazi, pentru dezamagirea cauzata de ceea ce ar fi trebuit sa fie dezvelirea statuii inaintasului dumneavoastra si marelui om politic roman si liberal, I.C. Bratianu.Ceea ce trebuia sa fie un moment istoric pentru Bucuresti si pentru Romania s-a transformat, din nefericire, din cauza administratiei PSD, intr-o sarada, inaugurarea fiind amanata pe ultima suta de metri deoarece camarila Gabriela Firea-PSD nu a putut accepta ca istoria marelui om de stat I.C. Bratianu se confunda cu istoria Partidului National Liberal.Reintoarcerea acestui monument simbol in locul din care comunistii au incercat sa ne smulga istoria, reprezinta un efort al Partidului National Liberal. Acest proiect, asumat si promis de Gabriela Firea de Centenar, nu si-a gasit loc printre prioritatile acestei administratii, mult prea preocupata de spectacole grotesti, jocuri politice meschine si jaf din banii publici.Suntem bucurosi ca eforturile echipei PNL Bucuresti au dat roade si un capitol important de istorie a fost restaurat si redat bucurestenilor. In numele noii echipe PNL Bucuresti, va invit anul viitor, pe data de 10.10.2020 la evenimentul de aniversare a primului an de istorie recuperata si a primului an de la dezvelirea monumentului simbol, pentru a sarbatori cum se cuvine, alaturi de bucuresteni, acest moment care are atat de multa insemnatate in devenirea noastra ca tara", a scris Violeta Alexandru.