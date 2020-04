Firea iar vrea sa cumpere teste de COVID-19 pe banii bucurestenilor. Dar va testa angajatii din subordinea Primariei

Ziare.

Aceste teste ar urma sa fie cumparate cu bani de la bugetul local, "in vederea testariial caror actionar majoritar este CGMB, structurilor de interes local aflate in subordinea CGMB (...) precum si personalului din cadrul unitatilor sanitare aflate in subordinea CGMB, expus in mod direct riscului de imbolnavire", se arata in proiectul de hotarare intiat de Gabriela Firea.Initial, proiectul de hotarare prevedea cumpararea a 17.000 de teste rapide, care sa fie aplicate de catre personalul din reteaua de medicina scolara sub indrumarea personalului de la Institutul Victor Babes.Ulterior, printr-un amendament al initiatorului proiectului de hotarare, depus in urma discutiilor din comisiile de specialitate al PMB de joi, 9 aprilie, s-a renuntat la testele rapide si s-a decis cumpararea a 3.000 de RT-PCR - mai precise - care sa fie facute de salariatii administratiei publice la Victor Babes.Gabriela Firea a precizat, la inceputul sedintei de Consiliu General de pe 10 aprilie, ca deja s-au comandat 6.000 de teste de COVID-19 pentru medicii de la spitalele din subordinea PMB. Aceste teste sunt suplimentare si de ele vor beneficia si salariatii de la utilitati publice, cum ar fi termoficarea si iluminatul public, transport public, dar si cei de la Asistenta sociala, care asigura sprijin pentru bucurestenii vulnerabili.