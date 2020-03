Firea ii cere demisia lui Costel Alexe si se cearta in direct cu ministrul Economiei: "Poluarea a fost cauzata de CET Grozavesti!"

Alexe face conferinta luni ca sa arate responsabilii

Ziare.

com

"Ii cer demisia domnului ministru Costel Alexe pentru minciunile pe care le spune in fiecare zi", a declarat Firea, intr-o interventie telefonica la Antena3.Edilul sustine ca ministrul Alexe (caruia ii spune in mod repetat Alexa) are raportul de control al Garzii de Mediu, insa il tine ascuns si unele date le-a declarat "secret de serviciu", pentru ca demonstreaza ca poluarea din Bucuresti ar fi din vina arderii de pacura de la CET-uri.Desi ELCEN a negat deja in aceasta saptamana ca aceste arderi ar fi responsabile pentru poluarea de weekendul trecut, primarul Firea sustine ca are documente care ii dovedesc acuzatiile:"In ceea ce priveste poluarea de 1 spre 2 martie, am afirmat public joi ca domnul ministru a primit raportul scris de la Garda de Mediu miercuri si minte in sensul ascunderii unor informatii vitale pentru noi toti. De ce nu face public domnul ministru acest raport? De ce a pus acele informatii din raport cu titlul de secret de serviciu ca sa nu aiba alte persoane acces la acel dosar si sa fie riscul sa fie date catre presa? Pe cine protejeaza domnul ministru Alexe? Va spun eu! Domnul ministru Alexe il protejeaza pe colegul sau de partid de la PNL - pe domnul ministru Virgil Popescu pentru ca imensa poluare de duminica spre luni, poluare mult peste nivelul de poluare obisnuita cauzata de trafic, a fost cauzata de CET Grozavesti.""Au mintit si au spus ca au ars doar gaze (...) Am prins noi dovezile", a subliniat Firea, care se bazeaza pe informatii de la Termoenergetica, distribuitorul de energie termica din Bucuresti.Ulterior, la acelasi post, a intrat in direct si ministrul vizat, Virgil Popescu. Acesta a venit cu aceleasi precizari pe care le-a furnizat si ELCEN, anume: consumul de pacura a fost de 1,2%:"Este exclus ca din cauza consumului de pacura de la CET-urile din Bucuresti sa fi crescut poluarea in Capitala cu 800%. In aceasta perioada, la CET-uri s-a folosit doar 1,2% pacura, iar saptamana trecuta a fost control de la Garda de Mediu si s-a aratat ca nu au fost depasite limitele de poluare admise. Poluarea a fost in zona Barbu Vacarescu, iar CET Grozavesti este in cu totul alta parte".Insa Firea a vrut sa ii dea replica ministrului, asa ca a intervenit din nou:"Dumneavoastra va folositi de orice interventie publica pentru a ma ataca, dar folositi informatii inexacte. In ceea ce priveste CET-urile (...) domnul ministru invoca media de 1,2% si este corect, dar ceea ce nu ne spune dumnealui este faptul ca poluarea este datorata faptului ca s-a ars o mare cantitate de pacura intr-un timp foarte scurt".Dupa un schimb de replici, in care niciunul nu lasa pe celalalt sa vorbeasca si s-a ajuns sa se discute inclusiv despre datoria PMB fata de ELCEN pentru plata caldurii furnizate in aceasta iarna, moderatorul emisiunii de la Antena3 a intrerupt dialogul si a precizat ca spera ca in final sa se aseze la aceeasi masa toti oficialii responsabili, pentru ca un eveniment neplacut ca poluarea de weekendul trecut sa nu se mai repete in Bucuresti.Pe de alta parte, mai devreme sambata, ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat ca raportul final al controlului efectuat de Garda de Mediu in Bucuresti si judetul Ilfov ar putea fi prezentat luni, intr-o conferinta la care vor participa reprezentantii institutiilor de mediu."Cred ca luni va fi o conferinta pe care am solicitat-o colegilor de la ANPM (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului - n.red.), Garda de Mediu, Directia de calitate a aerului din minister si Comisariatul General al Garzii de Mediu, pentru a prezenta raportul final al controlului pe care l-a facut Garda de Mediu in Bucuresti si in judetul Ilfov si, evident, pentru a prezenta mass-mediei si opiniei publice date din acest control din aceasta saptamana, care a fost facut cu sprijinul colegilor de la comisariatele judetene ale Garzii de Mediu din judetele din jurul Bucurestiului si din judetul Ilfov", a precizat Alexe, citat de Agerpres.Despre aceasta conferinta de presa anuntata de ministru, Firea sustine ca este o noua ocazie prin care se va musamaliza adevarul despre poluarea din Bucuresti.In plus, edilul considera "ridicol" si "penibil" faptul ca autoritatile de mediu au amendat Primaria Capitalei cu 1.500 de lei pentru poluarea din Bucuresti.