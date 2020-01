Firea ii da replica lui Citu: Un ministru Pinocchio. Nu a virat ieri sumele necesare pentru luna ianuarie

Ziare.

Astfel, Gabriela Firea scrie intr-o postare pe Facebook ca banii nu au fost virati in timpul programului functionarilor publici, adica pana la ora 16:00, si nici integral."Ministrul Finantelor Publice ma acuza de minciuna intr-o postare de azi dimineata pe FB. Pentru ca lucrez doar cu cifre, argumente si dovezi impotriva dezinformarilor de orice tip, iata realitatea:Ministerul de Finante NU a virat "ieri" sumele necesare pentru luna ianuarie, conform LEGII BUGETULUI, "ieri" in inteles administrativ si legal inseamna in timpul orelor de program oficial al functionarilor publici, adica pana la ora 16:00, pentru Primaria Capitalei. (aveti mai jos documentul). Un Ministru-Pinocchio deci!!", afirma Firea.Mai mult, primarul Capitalei sustine ca, daca nu ar fi semnalat ca peste 40 de mii de salariati nu isi vor lua azi salariul, Florin Citu nu intentiona sa respecte legea."Cu siguranta nu ar fi avut nicio intentie sa respecte legea, daca nu as fi semnalat eu public faptul ca peste 40.000 de salariati nu-si vor lua azi leafa: medici din cabinetele de medicina scolara, actori, functionari publici etc. Plus ajutoarele sociale pentru persoane cu dizabilitati, femei insarcinate, copii nou-nascuti etc care nu vor putea fi platite la timp", mai afirma Firea.Totodata, primarul spune ca Ministerul de Finante nu a virat toti banii, ci doar o parte."Vazand ca scandalul ia amploare si zeci de mii de angajati pregatesc o greva generala, NOAPTEA CA HOTII, la ora 22:13, Ministerul de Finante a virat O PARTE din suma cuvenita Primariei Capitalei (aveti mai jos documentul).Concret, a fost virata suma de 134,9 milioane lei, care reprezinta doar un procent din sumele cuvenite, prin Legea Bugetului, pentru Capitala! Unde-i lege, nu-i tocmeala!!! Vad ca este tocmeala si prosteala! Anul trecut, in ianuarie 2019, Primaria Municipiului Bucuresti a primit din cotele defalcate din impozitul pe venit suma de 306 milioane lei.Potrivit prevederilor in vigoare pana in decembrie 2019, cotele defalcate din sume reprezentand impozit pe venit, aferente lunii ianuarie 2020, erau virate pana pe data de 8 ale fiecarei luni. Astfel, erau asigurate plata salariilor, factura sociala si platile pentru investitii la data de 12 ale fiecarei luni. Trageti dvs concluziile! Praf!! Praf!! Prafuri!!! Si pulbere!!!", incheie Firea.Joi seara, Gabriela Firea a declarat ca de la Ministerul Finantelor nu s-au virat banii pentru salariile angajatilor Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) si ai institutiilor subordonate.Vineri dimineata, Florin Citu a acuzat-o ca minte, precizand ca banii au intrat in conturile primariei inca de joi . Totodata, Florin Citu mai afirma ca edilul Capitalei a furat startul pentru campania electorala si ii manipuleaza pe bucuresteni.