Firea ii da replica lui Voiculescu, dupa ce a acuzat-o ca "spoieste bulevardele" cu un "amestec lipicios" ca sa scada indicatorii de poluare

Precizarile vin dupa ce Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii si candidat la Primaria Capitalei, a scris pe Facebook ca primarul Gabriela Firea ar face orice pentru a masca poluarea extrema din Bucuresti, afirmand ca saptamana trecuta o masina stropea strazile din Capitala cu o substanta al carui scop este sa mentina praful la sol."In legatura cu informatiile false diseminate in spatiul public de catre un politician care induce in eroare opinia publica afirmand ca "Gabriela Firea spoieste bulevardele cu o substanta care arata precum apa, de fapt cu un amestec lipicios, care, pentru o perioada de cateva zile, poate retine o parte din particulele de praf la sol", Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:Primaria Capitalei NU a achizitionat si nici NU a aplicat niciun fel de substanta de combatere a prafului si nici alte substante/solutii de combatere a poleiului!", se arata intr-un comunicat al Primariei Bucuresti transmis Ziare.com.Institutia mai precizeaza ca "tratamentele preventive de combatere a poleiului sunt aplicate de catre operatorii de salubritate, conform contractelor incheiate cu primariile de sector, si se aplica doar atunci cand exista avertizari meteo care anunta scaderea temperaturilor si o posibila aparitie a poleiului".Mai mult decat atat, mai scrie in comunicat, Brigada de Politie Rutiera Bucuresti nu a inregistrat nici un fel de sesizare cu privire la starea carosabilului in ultima perioada."Gabriela Firea ar face orice, oricat de riscant, ca tehnologia - acum disponibila si unor ong-uri independente - sa nu mai arate poluarea extrema din Bucuresti.Saptamana trecuta am vazut seara pe cheiul Dambovitei o masina care stropea strada. M-am intrebat ce este.Gabriela Firea spoieste bulevardele cu o substanta care arata precum apa, de fapt cu un amestec lipicios, care, pentru o perioada de cateva zile, poate retine o parte din particulele de praf la sol - iar in felul acesta scad un pic indicatorii de poluare.Aceasta mazga pune in pericol viata celor din trafic fiindca scade aderenta carosabilului!Inclusiv Brigada Rutiera a Municipiului Bucuresti spune ca nu recomanda stropirea strazilor, asa cum atrage atentia organizatia pentru promovarea transportului alternativ Optar - care au facut si plangeri fata de actiunile periculoase ale Primariei. Politia a amendat, dupa informatiile mele, compania respectiva", se arata in postarea lui Vlad Voiculescu.El subliniaza ca Firea este speriata ca nu va mai obtine un al doilea mandat la Primaria Capitalei, astfel ca "nu mai are niciun scrupul".Amintim ca tema poluarii din Capitala a declansat un adevarat scandal intre oficiali.Inca de la inceputul saptamanii trecute Gabriela Firea si ministrul Mediului, Costel Alexe, s-au contrat pe tema poluarii din Bucuresti.