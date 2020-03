Firea ii transmite lui Citu ca o amanare a impozitului pe venit pentru firme ar lasa Primaria fara bani

LIVE

"Adresa catre Ministerul de Finante vizeaza declaratia ministrului Florin Citu care a transmis ca va lua cateva masuri pentru amanarea platii impozitului pe venit pentru firmele private. Si eu sunt unul dintre oamenii care sustin mediul privat de afaceri daca vrem sa avem bani pentru sanatate, pentru educatie, acolo sunt foarte multe locuri de munca, se platesc taxe si impozite la stat.Dar am informat Ministerul Finantelor ca Primaria Capitalei este singura din tara care isi formeaza bugetul doar din cota de impozit pe venit alocata de MF, noi nu incasam taxe si impozite locale, prin urmare am fi pusi in situatia sa nu ni se mai aloce nicio suma luna viitoare", a spus Firea.Edilul spune ca daca nu ar fi avut acesti bani din impozite, nu ar fi putut sa doteze spitalele in aceasta perioada."Nu am mai fi putut nici macar sa dotam spitalele pe care le avem in subordine sau serviciile sociale din aceasta perioada pentru persoanele care se afla in carantina sau izolare. De asemenea, nu am mai fi putut continua activitatile si utilitatile publice pentru cetateni. Am subliniat acest lucru si asteptam un raspuns de la Ministerul Finantelor sa nu lase Primaria Capitalei in acest moment de criza fara resursa bugetara", a punctat Firea.Amintim ca ministrul Florin Citu a transmis ca masurile pregatite pentru sustinerea economiei pentru aceasta perioada vor fi de aproape 2% din PIB."Avem un pachet de masuri care se definitiveaza si cred ca va fi un pachet substantial pentru Romania, aproape 2% din PIB, daca luam toate masurile pe trei luni. Acesta va fi impactul in economie. Nu suntem Germania, Spania sau Franta, dar pentru Romania un 2% impact in trei luni de zile cred ca este substantial si speram sa ajute companiile, sa treaca peste aceasta perioada.Sunt mai multe forme (de ajutor, n.red.), de somaj tehnic, garantii pentru linii de credit, chiar si forme de amanarea impozitului pe venit pe o perioada de doua luni de zile pentru anumite companii", a spus Citu.Citeste si Citu: Exista varianta sa amanam pentru doua luni plata impozitului pe venit pentru persoane fizice