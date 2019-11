Firea il ameninta pe Citu cu instanta: Il somez pe ministrul Finantelor sa nu abuzeze de functia pe care o detine

Ziare.

Firea a reactionat la o serie de afirmatii facute joi seara de Citu, conform carora Primaria Bucuresti ar fi primit suma solicitata de 62 de milioane de lei la rectificarea bugetara daca si-a fi argumentat cererea."Condamn ferm abordarea ministrului Finantelor, Florin Vasile Citu, care a impartit banii publici la rectificarea bugetara dupa un singur criteriu: sa raspunda strict intereselor politice. Il somez pe domnul Citu sa nu abuzeze de functia pe care vremelnic o detine, impartind banii publici ai romanilor in mod discretionar. Ne vom apara si in instanta, daca va fi necesar. Rectificarea aprobata ieri de Guvern ii condamna pe bucuresteni la lipsa de finantare a unor servicii publice de maxima importanta.Nu voi permite ca lucrurile sa ramana asa. Cetatenii trebuie sa cunoasca adevarul. Ma ofer sa ii fac cadou domnului ministru, pentru inceput de mandat, un curs de management performant in administratie, pentru ca declaratiile dumnealui arata clar ca are nevoie sa stapaneasca notiunile de baza ale procedurilor administrative. Nu cerem banii nimanui, solicitam banii bucurestenilor, pe care acestia ii platesc prin impozite si taxe. Si contribuie cu 25% la PIB-ul tarii", a scris Firea, pe Facebook.Ea a adaugat ca Primaria Capitalei este singura din tara care nu incaseaza impozite si taxe locale, acestea mergand catre cele sase sectoare. "Prin lege, bugetul PMB este alimentat de la Ministerul de Finante, din impozitul pe venit", a explicat Gabriela Firea.