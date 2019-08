Firea: Il anunt public pe acel consilier PNL incompetent si chiulangiu ca nu fug nici pe Marte si nici pe alta planeta. Sunt in Bucuresti pe 10 august!

Firea reactioneaza cu insulte

Ciprian Ciucu a publicat pe Facebook un document care arata ca Firea si-a delegat viceprimarului Aurelian Badulescu atributiile privind obligatia de a intreprinde orice alte masuri legale de natura a asigura caracterul pasnic si civilizat al adunarilor publice."La fel ca data trecuta, ii deleaga si acum lui Badulescu atributiile pe ordine publica. Dar ce sa vezi, atributiile de primar pot ajunge chiar mai jos, la Seful Politiei Locale. Asta daca si Badulescu alege sa dispara si el ca magarul in ceata", a comentat Ciucu pe Facebook.Apoi, Ciucu a continuat: "Gabriela Firea, pentru a doua oara dai bir cu fugitii pe 10 August. Spui ca vrei sa conduci O TARA, dar fugi din fata unui oras, exact cand este nevoie de tine? Lasitate, frica si fuga de raspundere... acestea sa fie calitatile pe care romanii le cauta la liderii lor?".Dupa cateva ore, Gabriela Firea a transmis un punct de vedere in care il numeste pe Ciucu "incompetent si chiulangiu" si spune ca va fi in Bucuresti pe 10 august, explicand de ce si-a delegat atributiile."Un consilier PNL ridicol si frustrat a lansat azi acuzatia ca fug de raspundere, chiar in aceasta perioada, cand in Bucuresti sunt aprobate mai multe adunari publice.Daca ar fi venit mai des pe la Primarie sau ar fi citit legea, ar fi aflat ca, daca un primar isi deleaga anumite atributii, nu inseamna ca se derobeaza de responsabilitate.Il anunt public pe acel consilier PNL incompetent si chiulangiu, care a lipsit la o treime din sedintele Consiliului General si ale comisiilor de specialitate, ca nu fug nici pe Marte si nici pe alta planeta. Sunt in tara, in Bucuresti, si azi, si pe 10 august, lucrez deci si azi si maine, impreuna cu toata echipa care se ocupa de adunarile publice, pentru a asigura tot ce tine de Primariei Capitalei.Nu fug de raspundere, asa cum nu am facut-o niciodata, si, spre deosebire de detractorul meu, nu ma ocup cu raspandirea de informatii false. Ieri, spre exemplu, viceprimarul Badulescu a participat ca reprezentat al Primariei Capitalei la o sedinta, la Jandarmerie, de cateva ore.In acest timp, eu eram pe santiere, pentru a verifica stadiul lucrarilor de investitii realizate de Primaria Capitalei sau in grupuri de lucru. Spre deosebire de Opozitia din CGMB care se face ca munceste, obosind de atata dat cu parerea, noi chiar muncim", a transmis Firea.Primarul precizeaza ca delegarea unor atributii catre viceprimarul Badulescu este doar una dintre componentele necesare bunei gestionari, la Primaria Capitalei, a celor 17 evenimente publice care urmeaza sa aiba loc in intervalul 8-11 august, in zone centrale din Capitala, printre care un mars si un miting de amploare in Piata Victoriei.PMB precizeaza ca Firea se afla in Bucuresti in intervalul 8-11.08.2019 si ca este la "Primaria Capitalei" in toata aceasta perioada, exercitandu-si toate atributiile.In comunicatul institutiei se precizeaza ca, potrivit legislatiei de specialitate in vigoare, "prin delegarea de competente primarul general isi mentine atributiile delegate, precum si raspunderea care deriva din acestea. Precizam ca acest aspect este mentionat explicit in toate dispozitiile de delegare de competente catre cei doi viceprimari ai Capitalei, intocmite in actualul mandat".Reprezentantii institutiei mai spun ca atributiile in cauza nu sunt delegate exclusiv pentru "mitingul din data de 10 august, asa cum eronat s-a afirmat in spatiul public, ci pentru a asigura desfasurarea in cele mai bune conditii a tuturor evenimentelor din Capitala".A.G.