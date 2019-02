Firea il da in judecata pe Grindeanu. Marul discordiei: monopolul pe fibra optica

Ziare.

com

Atat procesul PMB versus ANCOM, cat si cel al Netcity Telecom versus ANCOM au fost inregistrate in data de 15 februarie la Curtea de Apel Bucuresti.Atat compania, cat si Primaria Bucuresti reclama o decizie a Autoritatii Nationale de Comunicatii de reducere a tarifelor de acces la reteaua subterana de fibra optica din Capitala, informeaza Adevarul Este vorba despre Decizia 40/2019 (intrata in vigoare la 15 ianuarie) prin care ANCOM a stabilit si a impus conditiile in care se realizeaza accesul la infrastructura fizica subterana realizata de catre Netcity Telecom, precum si noile tarife maxime pe care le poate aplica compania."Decizia faciliteaza o concurenta reala la nivelul Capitalei, care se va reflecta in preturi mai atractive si servicii competitive", este argumentul sefului ANCOM, Sorin Grindeanu, exprimat in sprijinul deciziei luate.Insa Netcity sustine ca hotararea ANCOM va duce la o scadere a veniturilor pentru firma, dar si a valorii redeventei pe care le plateste catre PMB.Netcity Telecom este operatorul retelei Netcity, fiind responsabil cu proiectarea, realizarea si operarea acesteia, in baza unui contract de concesiune semnat in 2008 cu Primaria Bucuresti pe 49 de ani, cu o redeventa anuala de 12% din venituri.Lucrarile au fost estimate la peste 200 milioane de euro si ar fi trebuit sa fie incheiate in 2012, aminteste Profit.ro In toamna anului trecut, comunitatea furnizorilor de servicii de comunicatii grupati in ANISP s-a aratat revoltata ca reteaua Netcity distorsioneaza piata comunicatiilor din Capitala si falimenteaza operatorii de cartier, acuzand si un prejudiciu de 200.000 de euro creat de tarifele exagerate practicate de Netcity Telecom.ANISP sustine ca actiunile in instanta nu au sanse de reusita, pentru ca "nu pot exista argumente corecte pentru anularea deciziei ANCOM 40/2019; o renuntare la actiune inseamna timp si fonduri castigate"."ANISP considera ca decizia ANCOM 40/2019 este un pas important in directia corecta, din toate punctele de vedere relevante (din ratiuni de dezvoltare a sectorului strategic al comunicatiilor electronice, din ratiuni economice, sociale, legale).De asemenea, solicitam Primariei Municipiului Bucuresti sa nu priveasca aceasta decizie doar din perspectiva ingusta a scaderii (oricum nu foarte semnificative, daca va exista) a unei redevente, sa renunte la actiunea in instanta demarata impotriva deciziei ANCOM 40/2019 - si sa sprijine dezvoltarea sectorului, care va aduce mult mai multe beneficii locuitorilor municipiului Bucuresti, atat direct (prin serviciile oferite), cat si indirect (prin taxele si impozitele platite de companiile care se vor putea dezvolta, odata franele monopoliste eliminate prin reglementarea ANCOM) ", sustin reprezentantii ANISP.Acestia adauga ca, inainte de adoptarea deciziei ANCOM, dezvoltarea retelelor de comunicatii prin fibra optica era franata de practicarea unor tarife de acces exagerate - de catre compania Netcity Telecom.